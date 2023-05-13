تامر حسني عن نجاح حفله في الكويت: «حضور مذهل»

أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته الكبيرة بنجاح حفله في الكويت والذي شهد حضورًا كبيرًا، وقد نشر صورًا للحفل عبر حسابه على موقع «إنستجرام» وشكر جمهوره في الكويت على الحضور الكثيف وعلى حسن الضيافة والاستقبال الرائع، واصفا الأمر بأنه «حضور مذهل».

وأكد حسني أنه لن ينسى جمال ورقة قلوب الجمهور الكويتي وأحاسيسهم الرائعة، كما أنه أعرب عن أمنياته بأن يفرح الله قلوبهم كما فرحوه.

حفل مباراة كأس السوبر المصري

و أحيا الفنان تامر حسني مؤخرا حفل مباراة كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في إمارة أبوظبي.

وكتب تامر حسني عن الحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: «‎مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي كأس السوبر المصري وحظ أفضل لنادي بيراميدز، وكل الشكر لدولة الإمارات الشقيقة على كرم الاستقبال شكرًا لجماهير مصر اللي حضروا المباراة وكل الجنسيات العربية الشقيقة».