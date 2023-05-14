حزب المؤتمر: نحن مع إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة

قال اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، عن حزب المؤتمر، خلال فعاليات الجلسة الأولى للحوار الوطني، إن هناك اختلاف في الآراء حول إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة أو النسبية.

تفاصيل اختيار قائمة المرشحين

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستوريه: «نحن مع إجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة على أن يكون لها كيان معين تحت أي مسمى يقوم على اختيار المرشحين، بالإضافة إلى تصغير الدوائر حتي نعطي للأحزاب الفرصة في تشكيل قائمة أخرى».

وأشار إلى أن اختيار القائمة يتم من كيان مشكل من سياسيين وشخصيات عامة لاختيار من يكون قدير على تمثيل العشب المصري في الانتخابات سواء النيابية أو المحلية.