«القومي لذوي الإعاقة» بالحوار الوطني: نطالب بتفعيل القوانين الخاصة بنا

قالت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن التمييز هو كل تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار لأي حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو في أي تشريع بسبب الإعاقة.

وأضافت «كريم»، خلال كلمتها في جلسة مناقشة ملف القضاء على التمييز بالحوار الوطني، وتذيعها قناة «إكسترا لايف»، أن الشخص الذي به إعاقة مواطن، ولا يجب النظر إليه على أنه مطالب فئوية، لكنه يمثل نحو 40 % من عدد السكان، وبالتالي يجب المضي إلى الأمام لتحقيق المطالب، وتفعيل القوانين التي جرى تشريعها.

وتابعت: «آليات إنفاذ القانون مهمة للغاية، لكن للأسف تسير ببطيء شديد غير مرض، وأكبر دليل على ذلك، إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بواقع مليون و600 بطاقة، وهذا رقم غير مرض، وطالبنا مرارا بتعديل هذه الآليات التي يتم من خلالها إصدار البطاقة، بالفعل هناك استجابة خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، ووصلنا لآليات مستحدثة للتسريع من هذا الأمر».

وواصلت: «الصعوبات التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة تتعلق بإمكانية الوصول العادل على قدم المساواة مع الآخرين في بعض الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمشاركة السياسية والمرافق العامة والمواصلات والمباني والمقرات الانتخابية، وهناك قصور في توفير سبل الإتاحة البيئة والتكنولوجية والمعلوماتية وضعف الوعي للجهات مقدمة الخدمة»