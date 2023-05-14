هل تنخفض أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟.. مستشار وزير التموين يجيب

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون صناعة الذهب، إنَّ أسعار الذهب ستشهد انخفاضًا متتاليًا الفترة المقبلة قبل حدوث حالة الاستقرار في سوق الذهب، والناتجة عن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى.

هل تنخفض أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة؟

ونوه «فرج»، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنَّ معدل الانخفاض في سعر جرام الذهب حاليًا بلغ 200 جنيه في الجرام منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء يوم 10 مايو، مشيرًا إلى أنَّ الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا طفيفًا في سعر الجرام، حتى يتمّ حدوث توزان في سعر جرام الذهب في السوق المصرية والأسواق الخارجية للدول الأخرى.

ووصف مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، قرار إعفاء الذهب من الجمارك والرسوم بـ«الحاسم والجريء»، مؤكّداً أنَّ سوق الذهب في مصر ما كان له أن يشهد استقرارًا إلا بصدور هذا القرار والذي ظهر تبعياته في أول يوم منذ تطبيقه وتستمر التبيعات حاليا في الانخفاض المتتالي قبل حدوث الاستقرار في سعر الجرام.

أسعار الذهب اليوم الأحد 14 مايو 2023

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأحد 14 مايو 2023، في محلات الصاغة بدون مصنعية، كالتالي:

عيار 21: 2400 جنيه.

عيار 24: 2734 جنيه.

عيار 18: 2057 جنيه.

عيار 14: 1600 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 19200 جنيه.