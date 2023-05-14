هل يتراجع سعر جرام الذهب لأقل من 2000 جنيه؟.. «التموين» توضح

يترقب كثيرون عودة سعر جرام الذهب لأقل من 2000 جنيه، خاصة بعد الانخفاض المتتالي الذي تشهده أسعار الذهب بمجرد تطبيق قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، ما يحدث انتعاشة في سوق الذهب المصري.

هل يعود سعر جرام الذهب لأقل من 2000 جنيها ؟

وعن احتمالية عودة سعر جرام الذهب لأقل من 2000 جنيه، أوضح الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أنّ الانخفاض في سعر جرام الذهب لن يكون بالمبالغ المرتفعة، خاصة وأنّ قرار مجلس الوزارء بإعفاء الذهب الوارد من الخارج من الجمارك سيحدث توازن بين سعر الذهب في السوق المصري، وسعره في البلدان العربية.

وأضاف فرج لـ«الوطن»، أنّ سعر الجرام لن يقل عن 2000 جنيه في الفترة المقبلة بالنسبة لعيار 18، وجرام عيار 21 يكون بـ2200 جنيه.

استقرار سوق الذهب

ونوه مستشار وزير التموين، بأنّ سوق الذهب المحلي سيشهد استقرارا في الأسعار خلال اسبوعين على أقصى تقدير، موضحا أنّ الاستقرار سيكون عبارة عن سعر واضح ومستقر لجرام الذهب، دون قفزات سعرية كما حدث الفترة الماضية.