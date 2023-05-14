مصرع طبيب بحادث تصادم سيارة مع جرار زراعي بأسيوط (صور)

لقي طبيب مصرعه، في حادث تصادم سيارة ملاكي وجرار بمقطورة وقع اليوم الأحد علي الطريق الزراعي أسيوط- أبوتيج بالقرب من قرية أولاد شطب التابعة لمركز أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الإيمان.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كان اللواء احمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وجرار بمقطورة بالقرب من قرية شطب دائرة المركز.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وتبين وقوع الحادث علي الطريق الزراعي أسيوط- أبوتيج بالقرب من قرية شطب بين سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية أرقام ي ق ر- 5864 وجرار بمقطورة يحمل لوحات ي د ج- 4623 ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الملاكي «حسام. ا.ي»، طبيب وجرى التحفظ على جثمانه بمشرحة مستشفى الإيمان.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة ورفع آثار الحادث وتسير حركة المرور.