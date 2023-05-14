إصابة أب وابنه بحادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب أب وابنه بإصابات متنوعة وجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث مأساوي عصر اليوم الأحد، حيث انقلبت بهم سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق أسيوط الغربي قرب مدخل وادي الريان، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على طريق وادي الريان بصورة جزئية فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي قرب مدخل وادي الريان ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث الذي وقع على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، وتبينّ إصابة أب في العقد السادس من العمر، وابنه في نهاية العقد الثاني من العمر بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان حادث طريق أسيوط الصحراوي اليوم وتبينّ إصابة عبد العال عبد الظاهر منصور 60 سنة ومقيم القليوبية، ونجله أحمد 29 سنة وجرى نقلهم إلى مستشفى الجامعة بالفيوم، وإيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة اللازمة لتشخيص إصاباتهما، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.