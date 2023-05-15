4 معلومات عن ميدان الكوربة بمصر الجديدة بعد التطوير.. متحف مفتوح

تتمتع محافظة القاهرة بوجود العديد من الميادين ذات الطابع المميز والفريد ولها طابع خاص ويقصدها كثير من الزائرين ومنها ميدان الكوربة في مصرالجديدة.

ويشهد الميدان اهتمام وأعمال تطوير بشكل مستمر من محافظة القاهرة الذي يعد مكانا مفتوحا أشبه بالمتحف حيث تطل عليه المباني التراثية والتاريخية وتجذب الجمهور من كل مكان وتعد مثار إعجاب السياح وغيرهم.

وأشارت محافظة القاهرة فى تقرير لها عن عدد من النقاط التي تميز ميدان الكوربة ذو الطبيعة المعمارية الفريدة ومنها مايلي:

أصل التسمية

- أصل تسمية الميدان بهذا الأسم كلمة «لا كوربيه» الإيطالية التي تعني الانحناءة أو القوس حيث يأخذ الميدان شكل مثلث وكان الترام قديما يأخذ انحناءة أو دوران في هذا المكان في رحلة عودته قادمًا من شارع فؤاد الأول وسط البلد فكان الكمساري البلجيكي الجنسية ينادى بكلمة "الكورب" فصارت اسمًا للمكان.

- بدأت مصر الجديدة من هذا الميدان الذي تلتف حوله التحف المعمارية منها قصر البارون إمبان وقصر باغوص نوبار باشا وكنيسة البازيليك وكنيسة الكوربة وفندق هليوبوليس - قصر الرئاسة الآن- درة الكوربة الذي افتتح منذ أكثر من 100 عام.

قصر البارون إمبان

- ومن المبان العريقة فى محيط الكوربة قصر البارون إمبان تكلف تأسيسه 60 ألف جنيه وقتها وتعلوه قبة عالية وبه قاعات فخمة لحفلات الاستقبال، و400 حجرة مؤسسة تأثيثا فاخراً، وقاعته الرئيسية قاعة دائرية نسج لها خصيصا سجاد إيراني وكان قطره 30 مترا.

كنيسة البازيليك

- تعد كنيسة البازيليك التي بناها الفرنسي ألكسندر مارسيل عام 1910 بناء على طلب من البارون إمبان وكان من ماله الخاص صورة مصغرة لكاتدرائية آيا صوفيا باسطنبول وتقع كنيسة البازيليك في أول شارع الأهرام ودفن بها البارون بناء على وصيته، وتبرعت بها أسرة نجله لويس بعد ذلك للكنيسة الكاثوليكية بمصر.