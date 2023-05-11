تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. سيولة من شارع الجيش حتى باب الشعرية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، الحالة المرورية اليوم الخميس 11 مايو 2023.

ويشهد شارع الجيش سيولة مرورية مستمرة حتى ميدان باب الشعرية، بينما يشهد شارع بورسعيد كثافات نسبية بسيطة وغير مؤثرة.

الحالة المرورية في منطقة الضاهر

وتشهد منطقة الضاهر كثافات مرورية متقطعة وممتدة للشوارع المؤدية إلى شارع رمسيس الذي يشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية ممتدة حتى مسجد النور في العباسية.

كوبري أكتوبر

أما كوبري كتوبر فيشهد كثافات مرورية بسيطة للسيارات أمام القادم من الجيزة تجاه وسط البلد، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العسكي، والأمر ذاته للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة النصر ومحور النصر، ويشهد نفق الأزهر ظهور تباطؤا بسيطا في حركة المرور للقادم من صلاح سالم ويتجه إلى ميدان الأوبرا والعكس.

وفي حلوان، فإنّ كوبري النيل يشهد سيولة مرورية، وفي محيط مسجد الشهيد، هناك كثافات نسبية مستمرة حتى الكورنيش وتصل حتى طريق القاهرة الوسطى.