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عضو الشيوخ عن حماة الوطن: نظام القوائم المغلق الأنسب لانتخابات البرلمان

كتب:

شريف سليمان
05:22 م | الأحد 14 مايو 2023
الدكتور محمود صلاح سعد عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن

الدكتور محمود صلاح سعد عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن

أكد الدكتور محمود صلاح سعد عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الحزب يرى أن النظام الانتخابي الحالي، وهو نظام القوائم المغلقة الأنسب، لأنه يمثل رضا المواطنين جميعا ويحقق العدالة ويضمن تمثيل كل أطياف الشعب المصري ويمثل المرأة والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة وخلافه من النسب التي أقرها الدستور المصري.

سر اختيار نظام القوائم المغلق الأنسب

وأضاف محمود صلاح خلال كلمته في إحدى جلسات الحوار الوطني التي ناقشت النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ: «هذه الاعتبارات كانت وراء اختيار الحزب لهذا النظام، فهو اعتبار دستوري، والحزب كان له بعض الرؤى والملاحظات حول أمر وهو ترشح مزدوجي الجنسية، وناقشنا هذا الأمر في ورش عمل بالحزب، وأكدنا ضرورة أن يكون المواطن مصري الجنسية منفردا».

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