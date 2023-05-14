«الهيئة الإنجيلية»: هدف الحوار الوطني هو دولة خالية من التمييز

قالت الدكتورة سميرة لوقا، رئيسة قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إن الهدف النهائي من الحوار الوطني هو دولة ديمقراطية حديثة خالية من كل أشكال التمييز والكراهية.

100 جلسة استماع وورشة عمل

وأضافت «لوقا»، خلال كلمتها في جلسة مناقشة ملف القضاء على التمييز بالحوار الوطني، وتذيعها قناة «إكسترا لايف»، أن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية هي مؤسسة مجتمع مدني موجودة على أرض الواقع، وعملت على مدار الخمس سنوات الماضية في إقامة حوار مجتمعي، نظم 100 جلسة استماع وورشة عمل وتفاعل ما بين النخبة المثقفة والمجتمعات الفقيرة.

التمييز في مناطق الفقر

وأشارت إلى أنه على الرغم من كل الجهود التي قامت بها الدولة والإرادة السياسية من أجل الحد من التمييز وخطاب الكراهية الذي ما زال منتشرا في النجوع والقرى وفي المناطق التي يزيد بها حدة الفقر، فكلما زاد العوز كلما زادت خطابات الكراهية.

ولفتت إلى أن خطابات الكراهية تبدأ بفكرة وتنتهي بفعل وينتهي الفعل بجريمة كبيرة، وعند تطبيق القانون نجد أبوابا وبنودا كثيرة في أماكن متفرقة، وبالتالي هناك حاجة أساسية للعمل على المناخ العام.