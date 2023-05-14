ألمانيا ترحب بجهود مصر في وقف إطلاق النار بين الفلسطنيين والإسرائيليين

رحبت ألمانيا، اليوم الأحد، بجهود مصر الناجحة في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وحثت كافة الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

بيان لوزارة الخارجية الألمانية

وأكد المركز للألماني للإعلام التابع للخارجية الألمانية، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، قبل قليل، على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وشدد على أنه يجب أن يظل الهدف هو وجود سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذي يمكن الجميع من العيش بأمان وكرامة.

حزن على وفاة المدنيين

وأعربت الخارجية الألمانية، وفقاً للبيان، عن بالغ حزنها على المدنيين الذين قتلوا، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.