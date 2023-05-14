تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا ملحوظا في منتصف التعاملات، وصل إلى 20 جنيها داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعا 2380 جنيها، بعد أن وصل سعره صباحا إلى 2400 جنيها وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتسجل أسعار الذهب في مصر بالنسبة لعيار 24 خلال منتصف التعاملات، 2720 جنيها للشراء، بعد أن سجل صباحا 2743 جنيها كما يسجل عيار 18 الآن 2040 جنيها للشراء بدلا من 2057 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف التعاملات 1587 جنيها للشراء بدلا من 1600، وعن سعر عيار 12 يسجل الآن 1360 جنيها بدلا من 1371 صباحا، كما هبط سعر جنيه الذهب داخل محلات الصاغة ليسجل 19040 جنيها للشراء بدلا من 19200، ويبلغ سعر الأونصة 84592 جنيها بدلا من 85303.