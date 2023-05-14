رسوم التنازل عن تراخيص المحلات في القرى والمدن وفقا للقانون

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 رسوم التنازل عن ترخيص محل أو نشاط تجاري وعددها 316 نشاطا تجاريا على مستوى الجمهورية يشملها قانون المحلات التجارية.

تختلف رسوم التنازل حسب الموقع ومساحة المحل التجاري أو المطعم أو المقهى أو الورشة فرسوم التنازل تختلف في القرى والنجوع والكفور عن المدن والأحياء عن عواصم المدن عن المواقع المتميزة,

رسوم التنازل في القرى والنجوع

مساحة المحل من متر إلى 15 مترا، رسم التنازل عن الترخيص 400 جنيه

مساحة المحل من 16 إلى 30 مترا رسم التنازل 450 جنيها

مساحة المحل 31 - 50 مترا رسم التنازل 500 جنيه

مساحة المحل 51- 70 مترا، رسم التنازل عن الرخصة 550 جنيها

مساحة المحل 71 - 90 مترا، رسم التنازل 650 جنيها

مساحة المحل من 91 متر فأكثر، 800 جنيه رسم التنازل

رسوم التنازل في المدن والأحياء

مساحة المحل من متر إلى 15 مترا، رسم التنازل 2000 جنيه

مساحة المحل من 16 إلى 30 مترا، رسم التنازل 2500 جنيه

مساحة المحل 31-50 مترا، رسم التنازل عن الرخصة 3000 جنيه

مساحة المحل 51- 70 مترا، رسم التنازل 3500 جنيه

مساحة المحل 71-90 مترا، رسم التنازل 4000 جنيه

عواصم المحافظات والمدن الجديدة

مساحة المحل متر- 15 مترا، رسم التنازل 6000 جنيه

مساحة المحل 16-30 مترا، رسم التنازل 7000 جنيه

مساحة المحل 31-50 مترا، رسم تنازل الرخصة 8000 جنيه

مساحة المحل 51- 70 مترا، رسم التنازل 9000 جنيه

مساحة المحل 71-90 مترا، رسم التنازل 10 آلاف جنيه

الأماكن المتميزة

مساحة المحل من متر - 15 متر، رسم التنازل عن الرخصة 7000 جنيه

مساحة المحل من 16 - 30 مترا، رسم التنازل 8000 جنيه

مساحة المحل من 31 - 50 مترا، رسم التنازل عن ترخيص المحال 9000 جنيه

مساحة المحل من 51 متر فأكثر، رسم التنازل عن الرخصة 10 آلاف جنيه