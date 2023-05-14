رسوم ترخيص المحلات في الأماكن المتميزة.. تصل إلى 100 ألف جنيه

تتلقى مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات طلبات ترخيص الأنشطة التجارية المختلفة الموجودة فى الأحياء والمدن والقرى والنجوع وعواصم المحافظات والمواقع المتميزة، حيث تتراوح قيمة ترخيص النشاط التجاري من ألف إلى 100 ألف جنيه وتسدد مرة واحدة لجهة واحدة وتمنح التراخيص من مركز التراخيص ضمن خدمة الشباك الواحد للتيسير على المواطنين.

وفيما يتعلق برسم ترخيص المحلات التجارية فى الأماكن المتميزة فهى تتراوح من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه، وتعد أعلى رسوم تراخيص للأنشطة التجارية وفق القانون نظرا لتميز الموقع والخدمات المقدمة، وحدد القانون قيمة الترخيص لمحلات المواقع المتميزة وفق المساحة مثل التجمع والمهندسين والزمالك وخلافه وهى كالتالي:

مساحة المحل تتراوح من متر إلى 15 مترا

رسم المعاينة من 500 إلى 600 جنيه

رسم معاينة التراخيص السارية 250 جنيها

رسم ترخيص المحل الذى لا يمثل خطورة 20 ألف جنيه

رسم ترخيص النشاط الخطر 30 ألف جنيه

رسم التراخيص السارية 10 آلاف جنيه

رسم ترخيص تعديل المحل أو إضافة نشاط 2000 جنيه

رسم التنازل عن ترخيص 7000 جنيه

- محل مساحته من 16 لـ30 مترا

رسم المعاينة من 600 لـ700 جنيه

رسم معاينة التراخيص السارية 200 جنيه

رسم ترخيص نشاط 40 ألف جنيه

رسم ترخيص نشاط خطر 50 ألف جنيه

رسم التراخيص السارية 20 ألف جنيه

رسم التراخيص المؤقتة 4 آلاف جنيه

رسم ترخيص بتعديل أو إضافة نشاط 2500 جنيه

رسم التنازل عن رخصة المحل 8 آلاف جنيه

محل مساحته من 91 متر فأكثر

رسم المعاينة ألف جنيه

رسم معاينة التراخيص السارية 500 جنيه

رسم ترخيص المحل 100 ألف جنيه

رسم التراخيص السارية 50 ألف جنيه

رسم التراخيص المؤقتة 8 آلاف جنيه

رسم الترخيص بتعديل محل أو إضافة نشاط 7 آلاف جنيه

رسم التنازل عن الرخصة 10 آلاف جنيه