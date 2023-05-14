ضياء رشوان في جلسة الحوار الوطني اليوم: المساواة مبدأ حاكم للدستور

قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن المساواة هي مبدأ حاكم للدستور، فلا يجب التضييق على المقترحات بدعوى عدم دستوريتها.

جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابي

جاء ذلك في كلمته خلال جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابي بالمحور السياسي للحوار الوطني والتي تناقش النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية بمشاركة واسعة من كافة الأحزاب والقوى السياسية.

رشوان: نصوص الدستور متنوعة

وأوضح أن نصوص الدستور تتنوع بين ما هو ملزم للدولة وما يتعين عليها العمل وما تكفله، مشيرا إلى أن مواد الدستور، فتحت الباب أمام كافة الحلول ولم تلزم بنظام انتخابي محدد.

وأشار إلى أن الحديث عن مخاوف أن تتسبب القوائم النسبية في تفتت البرلمان، هو حديث ليس له أساس من الصحة وأن ليس هناك أي مخاطر في تطبيق المقاصد الدستورية التي تتمثل في المساواة والتعددية.