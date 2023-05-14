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رئيس حزب الجيل: أولى جلسات الحوار الوطني ردت على المشككين في جديته

كتب:

عمرو صالح
06:59 م | الأحد 14 مايو 2023
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، بأولى جلسات الحوار الوطني التي انعقدت اليوم، بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر، إذ بدأت بمناقشات المحور السياسي، الذي يتضمن مناقشة النظام الانتخابي وحقوق الإنسان، وعدم التمييز ومكافحة العنصرية.

أولى جلسات الحوار الوطني

وقال «الشهابي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن أولى جلسات الحوار الوطني التي انعقدت اليوم، مثلت ردا قويا على المشككين في الحوار، وظهر ذلك في طبيعة عمل الجلسات التي أظهرت تبادل الرأي والرأي الآخر، لا سيما على نظام الحكم، الذي عبرت فيه القوى الوطنية عن رأيها بشكل علني دون أي انحياز أو قيود.

وتابع رئيس حزب الجيل قائلا: «كما أتيح للمتحدثين، مهلة زمنية كافية للحديث، ولم يطغى أي طرف على آخر، ما يؤكد على أن الحوار الوطني حوار جاد وليس حوار شكلي كما ردد البعض».

حزب الجيل

واختتم رئيس حزب الجيل حديثه معربا، عن تفاؤله للجلسات المقبلة للحوار قائلا: «الجلسات المقبلة ستشهد مشاحنات ديمقراطية ستؤتي بثمار جيدة لكل قضايا المجتمع المصري وستحل الكثير من المشكلات».

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