الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة.. طلعوا الصيفي وشغلوا المراوح

تشهد حالة الطقس الأيام المقبلة في جميع المحافظات ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس لمدة أسبوع بالمحافظات، حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 39 درجة في بعض المحافظات، وسط تحذيرات من موجة طقس حارة تضرب المحافظات لمدة 72 ساعة وتستمر توابعها حتى نهاية الأسبوع.

تستعرض «الوطن» حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات فضلًا عن درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر لمدة أسبوع.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها حول حالة الطقس الأيام المقبلة أنّه من المتوقع أن يحدث ارتفاعًا في درجات الحرارة بدءًا من غدا الإثنين 15 مايو حتى الأربعاء 17 مايو على كافة الأنحاء.

الطقس في الأيام المقبلة في القاهرة

وبحسب بيان الأرصاد حول حالة الطقس في الأيام المقبلة في القاهرة فإنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة خل فترة الصباح الباكر، يتحول إلى حار على مدار النهار، ثم تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا ليصبح لطيفًا في أول الليل، بينما يتحول إلى مائل للبرودة في آخره.

وبحسب توقعات حالة الطقس في القاهرة فإنّ درجات الحرارة تسجل العظمى 32 وتصل ذروتها يوم الأربعاء إلى 34 درجة مئوية، كما تزداد كثافة الشبورة المائية، وتنشط حركة الرياح على في القاهرة الكبرى بدءًا من غدًا الإثنين 15 مايو الجاري حتى يوم السبت 20 مايو المُقبل.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس 2023

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس 2023 المقبلين في جميع المحافظات، حيث من المتوقع أن تزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، ووسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، ومدن القناة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة يوم الثلاثاء، وتمتد لتشمل مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومحافظات شمال الصعيد على فترات متقطعة يوم الأربعاء، ثم تنحسر في مناطق القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد، وجنوب سيناء فقط يوم الخميس.

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية حول أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة وتحديدًا خلال الويك إند على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين، فإنّه من المتوقع أن تزداد كثافة الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على طرق الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، ومدن القناة، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

إيه أخبار الجو في إسكندرية؟

ويطرح الآلاف من المواطنين في مختلف محافظة الجمهورية سؤالًا حول إيه أخبار الجو في إسكندرية؟ خصوصًا أنّها مقصد مئات الآلاف من الأسر لقضاء الصيف، وهو ما أوضحته الأرصاد في بيانها حيث يسود طقس دافئ نهارًا ومائل للبرودة ليلًا وتسجل درجة الحرارة العظمى 25 درجة بينما الصغرى 17 درجة فقط، بينما تنخفض إلى 23 درجة يوم الجمعة.