«الأرصاد» تعلن حالة الطقس في الأيام المقبلة وتحذر من ارتفاع الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في الأيام المقبلة في محافظات مصر التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة يصل إلى نحو 39 درجة في محافظات جنوب الصعيد، وسط سيطرة ظاهرتين جويتين مؤثرتين في مختلف المحافظات على مدار الأسبوع.

تستعرض «الوطن» حالة الطقس في الأيام المقبلة في مصر ضمن ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس في الأيام المقبلة فإنّه من المتوقع أن يكون الطقس مائل للبرودة خلال فترة الصباح الباكر، بينما يتحول إلى حار خلال النهار على محافظات شمال الصعيد، والوجه البحري، وجنوب سيناء، فيما يكون شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، ويصبح لطيفًا خلال فترات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

حالة الطقس في الأيام المقبلة في القاهرة

وفيما يخص حالة الطقس في الأيام المقبلة في القاهرة، فإنّه من المتوقع أن يشهد كثافة في الشبورة المائية على الطرق المؤدية منها وإليها، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على مدار الأسبوع، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى خلال الأسبوع إلى 34 درجة بينما تصل الصغرى إلى نحو 19 درجة.

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

وكشفت الأرصاد عن أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن يأتي طقس الإثنين المُقبل الموافق 15 مايو الجاري كالتالي:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة بعد غدٍ الإثنين في محافظات مصر كالتالي:

القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 19.

السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 18.

جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 22.

محافظات شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 22.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وفيما يخص حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس فضلًا عن توقعات الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في الأيام المقبلة في الإسكندرية فإنّه يأتي كالتالي:

الثلاثاء 16 مايو 2023.. تزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الأربعاء 17 مايو 2023.. شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس 18 مايو والجمعة 19 مايو 2023.. تزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.