حالة الطقس غدا في المحافظات.. تحذير من ظاهرتين جويتين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد في جميع المحافظات، التي تشهد ظاهرتين جويتين مؤثرتين في بعض المحافظات بدءًا من الأحد الموافق 14 مايو الجاري حتى يوم الجمعة 19 من نفس الشهر، فضلًا عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مدار الأسبوع.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» حالة الطقس غدا الأحد في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس غدا بالمحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، حالة الطقس غدا بالمحافظات، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا محافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

الطقس في القاهرة غدا

فيما يخص حالة الطقس في القاهرة غدا فإنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، يصبح حار خلال فترات النهار، يتحول إلى لطيف ليلًا، فيما تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة العظمى 30 والصغرى 18 درجة.

درجات الحرارة غدا في محافظات مصر

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول درجات الحرارة غدا في محافظات مصر فإنّها تأتي كالتالي:

محافظات الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 30 بينما تسجل الصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 24 فيما تسجل الصغرى 17 درجة.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 33 بينما تسجل الصغرى 21 درجة.

محافظات شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 32 فيما تسجل الصغرى 19 درجة.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 37 درجة بينما تسجل الصغرى 22 درجة.

الطقس غدا في مصر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظاهرتين جويتين تضربان المحافظات ضمن توقعات الطقس غدا في مصر، وهي ازدياد كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، بجانب حدوث نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، على فترات متقطعة.