الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا في جميع المحافظات.. الحرارة تصل لـ 38 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في جميع المحافظات الذي يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى نحو 38 درجة في بعض المحافظات، مما يستوجب تشغيل التكييفات والمراوح، فيما تستمر الموجة الحارة في مختلف المحافظات لمدة 72 ساعة بدءًا من غدا الإثنين وحتى الأربعاء المُقبل.

تستعرض «الوطن»، حالة الطقس غدا الإثنين في جميع المحافظات فضلًا عن درجات الحرارة في محافظات مصر والظواهر الجوية التي تضرب المحافظات.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا في مصر، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون حالة الطقس غدا دافئ على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

ويتحول إلى لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا في محافظات مصر

وبحسب بيان الأرصاد الجوية فإنّ درجات الحرارة غدا في محافظات مصر تأتي كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 32 بينما الصغرى 19 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجات الحرارة العظمى 25 والصغرى 17 درجة.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 22 درجة.

الظواهر الجوية غدا في مصر

ووفقًا لتوقعات الأرصاد حول الطقس غدا في مصر فإنّه من المتوقع أن تزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد.

كما أنّه من المتوقع أن يحدث نشاط في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأيام القادمة

وفيما يخص حالة الطقس الأيام القادمة، فإنّه من المتوقع أن يسود طقس حار طوال الأسبوع بدءًا من غدا الإثنين وحتى السبت المُقبل الموافق 20 مايو الجاري، فيما تنشط حركة الرياح وتزداد كثافة الشبورة المائية في مختلف المحافظات.