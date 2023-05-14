أمين الفتوى: هذا جزاء من يعامل الناس بالأخلاق الحسنة

أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة مفاده بإنها ربت بناتها على الأدب والأخلاق، وهذا حلال وهذا حرام، والآن لا يعرفون التعامل مع فظاعة البشر، ويتهموننى بالتقصير فى حقهن، لتربيتهن بهذه الطريقة.. هل هي على حق أم لا؟.

التعامل مع نوعيات فيها خداع ومكر وأخلاق سيئة

تابع أمين الفتوى خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم: «طبعا هي على حق، لكن بناتها لا يفهمن هذا، ولما يكبروا ويتعاملوا مع الناس، هيفهموا يتعاملوا إزاي مع هذه النوعيات من الناس، التي فيها خداع ومكر وأخلاق سيئة، شيئا فشيئا هيعرفوا يتعاملوا مع هؤلاء، وهيلاحظوا فرقًا كبيرًا بين التعامل مع الناس بأدب وأخلاق والتعامل بغير ذلك، وربنا سبحانه وتعالى سيسخر لهن من يتحدث عنهن بخير، ومن ييسر لهن الطريق كى يعيشوا فى المكانة اللائقة بهن كبنات مؤدبات وعلى خلق».

الإنسان قليل الأدب بيعرف يتعامل مع الناس

واستكمل: «إذا قولنا إن الإنسان قليل الأدب بيعرف يتعامل مع الناس، يبقى أنا كمان قليل الأدب، طيب لما تبقى قليل الأدب هتعمل إيه هل ستحصل رزق أعلى من رزقك؟، أبدا الرزق واحد، هل ستكتسب احترام الناس؟ أبدا إنت ممكن تكتسب خوف الناس لكن لن يحترمك الناس، طيب إذا وقع قليل الأدب فى محنة هل أحد سيساعده؟ بالعكس الناس بتقول ربنا ريحنا منه، لكن صاحب الخلق لما يقع فى محنة الناس تقوم بمساعدته، صاحب الخلق سيد الموقف، شوف سيدنا النبى كان يلقب بالصادق الأمين من خلقه، وكان كل الناس لا يثقوا فى بعضهم البعض وكانوا بيضعوا عنده أمانتهم ثقة فى خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.