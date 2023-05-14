باسل الحيني رئيسا «غير تنفيذي» لبنك التعمير والإسكان

أعلن بنك التعمير والإسكان الحكومي، انتخاب باسل الحيني رئيسا «غير تنفيذي» لمجلس إدارة البنك، بعد تجديد الثقة لحسن غانم رئيسا تنفيذياً لدورة جديدة، وتأتي هذه الخطوة، تفعيلاً لمبدأ الحوكمة بالفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة «غير التنفيذي»، والرئيس التنفيذي، وفقا لقانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020.

مَن باسل الحيني؟

ويتمتع باسل الحيني بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 40 عاما في القطاع المصرفي التجاري والاستثماري، حيث شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، محققا العديد من الإنجازات، كما تولى العديد من المناصب القيادية، وشغل عضوا غير تنفيذي في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية التابعة للعديد من البنوك والمؤسسات المرموقة.

وفي هذا السياق أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، عن سعادته بانضمام الحيني كرئيس لمجلس الإدارة «غير تنفيذي»، مُرحبا بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، الذي يضم نخبة من الخبراء والكفاءات البارزة ذوي الخبرة.

والجدير بالذكر، أن بنك التعمير والإسكان شهد خلال الفترة السابقة بقيادة حسن غانم، تحقيق طفرة ملحوظة، ومعدلات نمو استثنائية على كل مستويات الأعمال والقطاعات، من خلال تطبيق استراتيجية طموحة، سعى البنك من خلالها، أن يصبح من أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي، تقدم مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية لجميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى دوره الريادي في مجال التنمية العقارية.