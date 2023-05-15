«الباسنت» أول شاطئ يجذب المصطافين في مطروح.. خدمات ومحال وفنادق

«الباسنت» من أجمل شواطئ مطروح، حيث يجذب المصطافين القادمين إلى مدينة السحر والجمال للاستمتاع بالمصيف على مدار موسم الصيف، هروباً من حرارة الجو في المدن والمحافظات الأخرى، خاصة شمال وجنوب الصعيد.

استعدادات مطروح لاستقبال المصطافين

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تم تجهيز جميع الشواطئ في مدينة مرسى مطروح لاستقبال موسم الصيف، من خلال تجهيز الشواطئ وعمل الصيانة اللازمة، وتوفير جميع الخدمات للمصطفين والزائرين من المصريين والأجانب.

شاطئ «الباسنت»

وأكد عمرو عبدالمجيد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، تجهيز عدد من الشواطىء في مصيف مطروح 2023، منها شاطئ «الباسنت» الذي يعد من أكبر شواطئ مرسى مطروح، حيث يتمتع بموقع متميز وسط المدينة خلف ديوان عام المحافظة، ويستقبل أعدادا غفيرة من الزائرين، ويتميز بوجود جميع الخدمات به، من حمامات وأماكن مخصصة للاستحمام وكافيتريات، بجانب قربه من جميع وسائل المواصلات والمحال التجارية والفنادق، حيث يبدأ وينتهي فيه المصيف.

شواطئ مرسى مطروح

وأوضح أن شواطئ مطروح تمتد من شاطئ عجيبة غربا إلى شاطئ الرميلة شرقا، مرورا بشواطئ الأبيض وزمردة الأبيض وأم الرخم والأصيل وبلوبيتش وشاطئ كليوباترا والغرام والبوسيت والليدو والعوام والباسنت وروميل والنخيل والفيروز ومينا حشيش، وجميعها تتوفر فيها الخدمات منذ بدء موسم الصيف حتى نهايته، تحت إشراف مجلس مدينة مطروح من خلال متابعة رؤساء الشواطئ والمشرفين عليها.