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اقرأ غدا في عدد «الوطن»: «خُضنا المشوار الصعب».. «الهـدنة.. بتوقيع مصر» 

كتب:

أحمد شوقي
08:04 م | الأحد 14 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- الرئيس يفتتح موسم حصاد القمح ومصانع بشرق العوينات: «بالإرادة والإصرار نستطيع تحقيق النجاح»

- «خُضنا المشوار الصعب».. «الهدنة.. بتوقيع مصر» 

- إشادات دولية بجهود الرئيس فى مبادرة وقف إطلاق النار بقطاع غزة: «تعكس الثقل الإقليمى»

- منسق الأمم المتحدة: القاهرة صاحبة الفضل فى استعادة الهدوء.. و«البيت الأبيض»: ممتنون للسيسي

- السيسي: يجب التعامل مع مخزون المياه الجوفية وفقاً للمعايير العالمية.. وجذب المستثمرين ضرورة

- «البترول» توقع اتفاقية مع النرويج لإنتاج الميثانول الأخضر

- «الملا»: آفاق تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات

- «المصيلحى»: رغيف الخبز لا يزال متاحاً للمواطنين بـ5 قروش على البطاقات.. واستيراد لحوم حية استعداداً لعيد الأضحى.. والاحتياطى الاستراتيجى للقمح يكفى 4.9 شهر

- النظام الانتخابى ومكافحة التمييز والتعاونيات تتصدر جلسات اليوم الأول

- «سياسة بلا خطوط حمراء»

- ضياء رشوان: منفتحون على الجميع.. وكل المقترحات مرحَّب بها بشرط أن تكون «دستورية»

- «هلال»: الطريق ليس مفروشا بالورود.. والمحور السياسى أكثر أهمية.. ونستهدف بناء دولة ديمقراطية حديثة

- غضب «الأبيض».. وقلق «الأحمر» 

- لجنة الكرة بالزمالك تتدخل بعد الهزيمة من الإسماعيلى وضياع المنافسة على الدورى

- الأهلى يستأنف تدريباته استعداداً للترجى.. وقلق من غياب حمدى فتحى

الصفحة الثانية 

- شرايين التنمية الخضراء تعيد رسم خريطة مصر

- السيسي: خضنا المشوار الصعب.. وبالإرادة والإصرار نستطيع تحقيق النجاح 

- الرئيس يفتتح موسم حصاد القمح ومصنع البطاطس بشرق العوينات: يجب التعامل مع مخزون المياه الجوفية وفقاً للمعايير العالمية

- إجراء دراسات وأبحاث للوصول إلى منتج زراعى يلبى متطلبات السوق.. وإجمالى الأراضى المستصلحة فى شرق العوينات وتوشكى يصل إلى مليون فدان

- نجاحنا فى تحقيق ما كان يحلم به آخرون قبل 20 عاماً يؤكد أنّ أى تخطيط تنفذه الدولة يتم عبر متخصصين.. وجذب المستثمرين ضرورة

- رجال الأعمال لديهم فرصة للاستثمار بالزراعة بعد الانتهاء من البنية الأساسية بشرط الحفاظ على الأراضى والالتزام بالدورة الزراعية

- نواب: القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمن الغذائى وتعظيم التصنيع الزراعى

- «الحصرى»: «شرق العوينات» إنجاز حقيقى يدعو للفخر والتوسعات التنموية الزراعية تسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية

- «أبوعايشة»: الدولة تسعى لتأمين الاحتياجات الغذائية والحد من آثار اضطراب سلاسل الإمداد العالمية

الصفحة الثالثة

- وزير التموين: 420 لجنة لاستقبال القمح فى الشون والصوامع 

- «المصيلحى»: رغيف الخبز لا يزال متاحاً للمواطنين بـ5 قروش على البطاقات واستيراد لحوم حية استعداداً لعيد الأضحى

- «الوطنية لاستصلاح الأراضى»: توجيهات رئاسية بزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم عائد الفدان لتقليل الاستيراد

- «توفيق»: زيادة إنتاجية القمح لأكثر من مليون طن.. ومصنع بطاطس «شرق العوينات» يعمل بطاقة 10 أطنان فى الساعة

- «شرق العوينات».. سلة الأمن الغذائى فى مصر ونقطة مهمة لتصدير الحاصلات الزراعية

- «الزملوط»: ربط المنطقة بالشبكة الموحدة للكهرباء بتكلفة 1.6 مليار جنيه ومشروع صوامع الغلال يستوعب 60 ألف طن 

الصفحة الرابعة

- إشادات دولية بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار بين الجانبين «الفلسطينى والإسرائيلى»: تعكس ثقلها الإقليمى

- البيت الأبيض: ممتنون لجهود الرئيس السيسى.. ومنسق الأمم المتحدة للسلام فى الشرق الأوسط: «القاهرة» صاحبة الجهود الحاسمة لاستعادة الهدوء

- الرئيس الفلسطينى: الدور المصرى الفاعل فى وقف العدوان يؤكد حرص الرئيس السيسى واهتمامه الشخصى بحقوق الشعب الفلسطينى

- البرلمان العربى: الاتفاق ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة قامت بها مصر فى إطار موقفها الثابت والراسخ تجاه القضية

- الأتراك يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. وأحزاب المعارضة تحتشد

- «أردوغان»: أتمنى أن تكون النتيجة جيدة لمستقبل البلاد.. و«أوغلو»: تركيا اشتاقت للديمقراطية ونفتقد وقوفنا معاً 

الصفحة الخامسة

- قضايا المحور السياسى تتصدر جلسات اليوم الأول.. والنظام الانتخابى ومكافحة التمييز على رأس المناقشات (15)

- الحوار الوطني.. «سياسة بلا خطوط حمراء»

الصفحة السادسة

- جلسة النظام الانتخابى: «الحوار» يرد على الشائعات والتوصيات تُرفع مباشرة إلى رئيس الجمهورية 

- ضياء رشوان للمشاركين فى الجلسة: منفتحون على الجميع.. وكل المقترحات مرحَّب بها بشرط أن تكون «دستورية»

- «فوزى»: القوائم المغلقة لا تهدر الأصوات وتتفق مع الدستور.. و«عنانى»: الحوار ينتهى إلى توصيات قابلة للتطبيق

- «هلال»: الطريق ليس مفروشا بالورود.. والمحور السياسى أكثر أهمية.. ونستهدف بناء دولة ديمقراطية حديثة

- سياسيون ونواب يطرحون رؤيتهم للنظام الانتخابى وتقسيم الدوائر ودور المحليات

- «مطر»: نظام القائمة النسبية لا يحقق العدالة والتكافؤ.. ويخدم رؤوس القوائم وأصحاب الترتيبات ويهدد فرص المرأة والشباب

- «محسب»: «الوفد» يتمسك بالقائمة المغلقة لحماية نسب تمثيل المرأة وذوى الهمم وفق النصوص الدستورية

- «الهنيدى»: الحاجة تقتضى مراجعة الأثر التشريعى للقوانين المرتبطة بشكل مباشر بالحقوق السياسية

- أستاذ القانون: النظام الانتخابى الحالى لم يؤدِّ إلى أى مشكلات دستورية وهو الأفضل 

- صلاح فوزى: «القائمة النسبية» تحول دون تمثيل الفئات المنصوص عليها دستورياً

- هناك استحالة لتطبيقها فى انتخابات المحليات.. وتحد من تمثيل المرأة والأقباط والمصريين فى الخارج

الصفحة السابعة

- المشاركون بجلسة «القضاء على التمييز»: نحتاج إلى مشروع قانون عاجل لتعزيز المساواة فى الحقوق والواجبات 

- «عبدالعزيز»: سنتخذ الإجراءات لتقديم مشروع قانون إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز.. و«درويش»: نحتاج لتشريع شامل وفعال لتحديد كل الأفعال الممنوعة

- «كارم»: الدولة تعتبر مكافحة التمييز أهم حقوق الإنسان الأساسية وواجبة الاحترام ومن أولويات العمل البرلمانى

- حقوقيون: «العفو الرئاسى» من أهم الملفات المطروحة على مائدة الحوار لتأصيل حقوق الإنسان

- «خطاب»: ننتظر مخرجات قابلة للتنفيذ.. و«نصرى»: نحتاج إلى تعديل أحكام الحبس الاحتياطى والمنع من السفر وحماية الشهود والمبلّغين

- «الجيل الديمقراطى»: تقدمنا بمشروع قانون إنشاء مفوضية «القضاء على التمييز»

- أمين تنظيم الحزب: نعمل على نشر ثقافة مواجهة التمييز بأشكاله أو فى الأحداث ذات الصلة بها.. والمفوضية تهدف إلى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين

- تقييد الحقوق أحد المعوقات التى تواجه الفرد لتحقيق أهدافه ما قد يؤثر على معدلات إنتاجه 

الصفحة الثامنة

- شكوى جماعية.. الهزيمة من الإسماعيلى تشعل الأجواء داخل الزمالك.. الجهاز المعاون يعترض على «أوسوريو» ولجنة الكرة تتدخل لإنقاذ الموقف

- انتظار الرد.. «فيتوريا» فى حيرة بسبب موعد مباراة المنتخب ضد غينيا 

- تغييرات منتظرة.. الأهلى يستأنف تدريباته استعداداً للترجى.. قلق من غياب حمدى فتحى عن النهائى وتحذير من الثقة الزائدة 

- تحسين المراكز..المصرى يواجه الداخلية.. والاتحاد ضيفاً على إنبى بمواجهة ثأرية 

- لم يعد هدفاً.. ريال مدريد ينهى اهتمامه بـ «مبابى».. والجوهرة الفرنسية يبحث عن حل 

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