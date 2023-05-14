اقرأ غدا في عدد «الوطن»: «خُضنا المشوار الصعب».. «الهـدنة.. بتوقيع مصر» 

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

- الرئيس يفتتح موسم حصاد القمح ومصانع بشرق العوينات: «بالإرادة والإصرار نستطيع تحقيق النجاح»

- «خُضنا المشوار الصعب».. «الهدنة.. بتوقيع مصر»

- إشادات دولية بجهود الرئيس فى مبادرة وقف إطلاق النار بقطاع غزة: «تعكس الثقل الإقليمى»

- منسق الأمم المتحدة: القاهرة صاحبة الفضل فى استعادة الهدوء.. و«البيت الأبيض»: ممتنون للسيسي

- السيسي: يجب التعامل مع مخزون المياه الجوفية وفقاً للمعايير العالمية.. وجذب المستثمرين ضرورة

- «البترول» توقع اتفاقية مع النرويج لإنتاج الميثانول الأخضر

- «الملا»: آفاق تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات

- «المصيلحى»: رغيف الخبز لا يزال متاحاً للمواطنين بـ5 قروش على البطاقات.. واستيراد لحوم حية استعداداً لعيد الأضحى.. والاحتياطى الاستراتيجى للقمح يكفى 4.9 شهر

- النظام الانتخابى ومكافحة التمييز والتعاونيات تتصدر جلسات اليوم الأول

- «سياسة بلا خطوط حمراء»

- ضياء رشوان: منفتحون على الجميع.. وكل المقترحات مرحَّب بها بشرط أن تكون «دستورية»

- «هلال»: الطريق ليس مفروشا بالورود.. والمحور السياسى أكثر أهمية.. ونستهدف بناء دولة ديمقراطية حديثة

- غضب «الأبيض».. وقلق «الأحمر»

- لجنة الكرة بالزمالك تتدخل بعد الهزيمة من الإسماعيلى وضياع المنافسة على الدورى

- الأهلى يستأنف تدريباته استعداداً للترجى.. وقلق من غياب حمدى فتحى

الصفحة الثانية

- شرايين التنمية الخضراء تعيد رسم خريطة مصر

- السيسي: خضنا المشوار الصعب.. وبالإرادة والإصرار نستطيع تحقيق النجاح

- الرئيس يفتتح موسم حصاد القمح ومصنع البطاطس بشرق العوينات: يجب التعامل مع مخزون المياه الجوفية وفقاً للمعايير العالمية

- إجراء دراسات وأبحاث للوصول إلى منتج زراعى يلبى متطلبات السوق.. وإجمالى الأراضى المستصلحة فى شرق العوينات وتوشكى يصل إلى مليون فدان

- نجاحنا فى تحقيق ما كان يحلم به آخرون قبل 20 عاماً يؤكد أنّ أى تخطيط تنفذه الدولة يتم عبر متخصصين.. وجذب المستثمرين ضرورة

- رجال الأعمال لديهم فرصة للاستثمار بالزراعة بعد الانتهاء من البنية الأساسية بشرط الحفاظ على الأراضى والالتزام بالدورة الزراعية

- نواب: القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمن الغذائى وتعظيم التصنيع الزراعى

- «الحصرى»: «شرق العوينات» إنجاز حقيقى يدعو للفخر والتوسعات التنموية الزراعية تسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية

- «أبوعايشة»: الدولة تسعى لتأمين الاحتياجات الغذائية والحد من آثار اضطراب سلاسل الإمداد العالمية

الصفحة الثالثة

- وزير التموين: 420 لجنة لاستقبال القمح فى الشون والصوامع

- «المصيلحى»: رغيف الخبز لا يزال متاحاً للمواطنين بـ5 قروش على البطاقات واستيراد لحوم حية استعداداً لعيد الأضحى

- «الوطنية لاستصلاح الأراضى»: توجيهات رئاسية بزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم عائد الفدان لتقليل الاستيراد

- «توفيق»: زيادة إنتاجية القمح لأكثر من مليون طن.. ومصنع بطاطس «شرق العوينات» يعمل بطاقة 10 أطنان فى الساعة

- «شرق العوينات».. سلة الأمن الغذائى فى مصر ونقطة مهمة لتصدير الحاصلات الزراعية

- «الزملوط»: ربط المنطقة بالشبكة الموحدة للكهرباء بتكلفة 1.6 مليار جنيه ومشروع صوامع الغلال يستوعب 60 ألف طن

الصفحة الرابعة

- إشادات دولية بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار بين الجانبين «الفلسطينى والإسرائيلى»: تعكس ثقلها الإقليمى

- البيت الأبيض: ممتنون لجهود الرئيس السيسى.. ومنسق الأمم المتحدة للسلام فى الشرق الأوسط: «القاهرة» صاحبة الجهود الحاسمة لاستعادة الهدوء

- الرئيس الفلسطينى: الدور المصرى الفاعل فى وقف العدوان يؤكد حرص الرئيس السيسى واهتمامه الشخصى بحقوق الشعب الفلسطينى

- البرلمان العربى: الاتفاق ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة قامت بها مصر فى إطار موقفها الثابت والراسخ تجاه القضية

- الأتراك يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. وأحزاب المعارضة تحتشد

- «أردوغان»: أتمنى أن تكون النتيجة جيدة لمستقبل البلاد.. و«أوغلو»: تركيا اشتاقت للديمقراطية ونفتقد وقوفنا معاً

الصفحة الخامسة

- قضايا المحور السياسى تتصدر جلسات اليوم الأول.. والنظام الانتخابى ومكافحة التمييز على رأس المناقشات (15)

- الحوار الوطني.. «سياسة بلا خطوط حمراء»

الصفحة السادسة

- جلسة النظام الانتخابى: «الحوار» يرد على الشائعات والتوصيات تُرفع مباشرة إلى رئيس الجمهورية

- ضياء رشوان للمشاركين فى الجلسة: منفتحون على الجميع.. وكل المقترحات مرحَّب بها بشرط أن تكون «دستورية»

- «فوزى»: القوائم المغلقة لا تهدر الأصوات وتتفق مع الدستور.. و«عنانى»: الحوار ينتهى إلى توصيات قابلة للتطبيق

- «هلال»: الطريق ليس مفروشا بالورود.. والمحور السياسى أكثر أهمية.. ونستهدف بناء دولة ديمقراطية حديثة

- سياسيون ونواب يطرحون رؤيتهم للنظام الانتخابى وتقسيم الدوائر ودور المحليات

- «مطر»: نظام القائمة النسبية لا يحقق العدالة والتكافؤ.. ويخدم رؤوس القوائم وأصحاب الترتيبات ويهدد فرص المرأة والشباب

- «محسب»: «الوفد» يتمسك بالقائمة المغلقة لحماية نسب تمثيل المرأة وذوى الهمم وفق النصوص الدستورية

- «الهنيدى»: الحاجة تقتضى مراجعة الأثر التشريعى للقوانين المرتبطة بشكل مباشر بالحقوق السياسية

- أستاذ القانون: النظام الانتخابى الحالى لم يؤدِّ إلى أى مشكلات دستورية وهو الأفضل

- صلاح فوزى: «القائمة النسبية» تحول دون تمثيل الفئات المنصوص عليها دستورياً

- هناك استحالة لتطبيقها فى انتخابات المحليات.. وتحد من تمثيل المرأة والأقباط والمصريين فى الخارج

الصفحة السابعة

- المشاركون بجلسة «القضاء على التمييز»: نحتاج إلى مشروع قانون عاجل لتعزيز المساواة فى الحقوق والواجبات

- «عبدالعزيز»: سنتخذ الإجراءات لتقديم مشروع قانون إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز.. و«درويش»: نحتاج لتشريع شامل وفعال لتحديد كل الأفعال الممنوعة

- «كارم»: الدولة تعتبر مكافحة التمييز أهم حقوق الإنسان الأساسية وواجبة الاحترام ومن أولويات العمل البرلمانى

- حقوقيون: «العفو الرئاسى» من أهم الملفات المطروحة على مائدة الحوار لتأصيل حقوق الإنسان

- «خطاب»: ننتظر مخرجات قابلة للتنفيذ.. و«نصرى»: نحتاج إلى تعديل أحكام الحبس الاحتياطى والمنع من السفر وحماية الشهود والمبلّغين

- «الجيل الديمقراطى»: تقدمنا بمشروع قانون إنشاء مفوضية «القضاء على التمييز»

- أمين تنظيم الحزب: نعمل على نشر ثقافة مواجهة التمييز بأشكاله أو فى الأحداث ذات الصلة بها.. والمفوضية تهدف إلى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين

- تقييد الحقوق أحد المعوقات التى تواجه الفرد لتحقيق أهدافه ما قد يؤثر على معدلات إنتاجه

الصفحة الثامنة

- شكوى جماعية.. الهزيمة من الإسماعيلى تشعل الأجواء داخل الزمالك.. الجهاز المعاون يعترض على «أوسوريو» ولجنة الكرة تتدخل لإنقاذ الموقف

- انتظار الرد.. «فيتوريا» فى حيرة بسبب موعد مباراة المنتخب ضد غينيا

- تغييرات منتظرة.. الأهلى يستأنف تدريباته استعداداً للترجى.. قلق من غياب حمدى فتحى عن النهائى وتحذير من الثقة الزائدة

- تحسين المراكز..المصرى يواجه الداخلية.. والاتحاد ضيفاً على إنبى بمواجهة ثأرية

- لم يعد هدفاً.. ريال مدريد ينهى اهتمامه بـ «مبابى».. والجوهرة الفرنسية يبحث عن حل