اقرأ غدا في عدد «الوطن»: «خُضنا المشوار الصعب».. «الهـدنة.. بتوقيع مصر»
كتب:
أحمد شوقي
08:04 م | الأحد 14 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولي
- الرئيس يفتتح موسم حصاد القمح ومصانع بشرق العوينات: «بالإرادة والإصرار نستطيع تحقيق النجاح»
- «خُضنا المشوار الصعب».. «الهدنة.. بتوقيع مصر»
- إشادات دولية بجهود الرئيس فى مبادرة وقف إطلاق النار بقطاع غزة: «تعكس الثقل الإقليمى»
- منسق الأمم المتحدة: القاهرة صاحبة الفضل فى استعادة الهدوء.. و«البيت الأبيض»: ممتنون للسيسي
- السيسي: يجب التعامل مع مخزون المياه الجوفية وفقاً للمعايير العالمية.. وجذب المستثمرين ضرورة
- «البترول» توقع اتفاقية مع النرويج لإنتاج الميثانول الأخضر
- «الملا»: آفاق تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات
- «المصيلحى»: رغيف الخبز لا يزال متاحاً للمواطنين بـ5 قروش على البطاقات.. واستيراد لحوم حية استعداداً لعيد الأضحى.. والاحتياطى الاستراتيجى للقمح يكفى 4.9 شهر
- النظام الانتخابى ومكافحة التمييز والتعاونيات تتصدر جلسات اليوم الأول
- «سياسة بلا خطوط حمراء»
- ضياء رشوان: منفتحون على الجميع.. وكل المقترحات مرحَّب بها بشرط أن تكون «دستورية»
- «هلال»: الطريق ليس مفروشا بالورود.. والمحور السياسى أكثر أهمية.. ونستهدف بناء دولة ديمقراطية حديثة
- غضب «الأبيض».. وقلق «الأحمر»
- لجنة الكرة بالزمالك تتدخل بعد الهزيمة من الإسماعيلى وضياع المنافسة على الدورى
- الأهلى يستأنف تدريباته استعداداً للترجى.. وقلق من غياب حمدى فتحى
الصفحة الثانية
- شرايين التنمية الخضراء تعيد رسم خريطة مصر
- السيسي: خضنا المشوار الصعب.. وبالإرادة والإصرار نستطيع تحقيق النجاح
- الرئيس يفتتح موسم حصاد القمح ومصنع البطاطس بشرق العوينات: يجب التعامل مع مخزون المياه الجوفية وفقاً للمعايير العالمية
- إجراء دراسات وأبحاث للوصول إلى منتج زراعى يلبى متطلبات السوق.. وإجمالى الأراضى المستصلحة فى شرق العوينات وتوشكى يصل إلى مليون فدان
- نجاحنا فى تحقيق ما كان يحلم به آخرون قبل 20 عاماً يؤكد أنّ أى تخطيط تنفذه الدولة يتم عبر متخصصين.. وجذب المستثمرين ضرورة
- رجال الأعمال لديهم فرصة للاستثمار بالزراعة بعد الانتهاء من البنية الأساسية بشرط الحفاظ على الأراضى والالتزام بالدورة الزراعية
- نواب: القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمن الغذائى وتعظيم التصنيع الزراعى
- «الحصرى»: «شرق العوينات» إنجاز حقيقى يدعو للفخر والتوسعات التنموية الزراعية تسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية
- «أبوعايشة»: الدولة تسعى لتأمين الاحتياجات الغذائية والحد من آثار اضطراب سلاسل الإمداد العالمية
الصفحة الثالثة
- وزير التموين: 420 لجنة لاستقبال القمح فى الشون والصوامع
- «المصيلحى»: رغيف الخبز لا يزال متاحاً للمواطنين بـ5 قروش على البطاقات واستيراد لحوم حية استعداداً لعيد الأضحى
- «الوطنية لاستصلاح الأراضى»: توجيهات رئاسية بزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم عائد الفدان لتقليل الاستيراد
- «توفيق»: زيادة إنتاجية القمح لأكثر من مليون طن.. ومصنع بطاطس «شرق العوينات» يعمل بطاقة 10 أطنان فى الساعة
- «شرق العوينات».. سلة الأمن الغذائى فى مصر ونقطة مهمة لتصدير الحاصلات الزراعية
- «الزملوط»: ربط المنطقة بالشبكة الموحدة للكهرباء بتكلفة 1.6 مليار جنيه ومشروع صوامع الغلال يستوعب 60 ألف طن
الصفحة الرابعة
- إشادات دولية بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار بين الجانبين «الفلسطينى والإسرائيلى»: تعكس ثقلها الإقليمى
- البيت الأبيض: ممتنون لجهود الرئيس السيسى.. ومنسق الأمم المتحدة للسلام فى الشرق الأوسط: «القاهرة» صاحبة الجهود الحاسمة لاستعادة الهدوء
- الرئيس الفلسطينى: الدور المصرى الفاعل فى وقف العدوان يؤكد حرص الرئيس السيسى واهتمامه الشخصى بحقوق الشعب الفلسطينى
- البرلمان العربى: الاتفاق ثمرة جهود دبلوماسية حثيثة قامت بها مصر فى إطار موقفها الثابت والراسخ تجاه القضية
- الأتراك يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. وأحزاب المعارضة تحتشد
- «أردوغان»: أتمنى أن تكون النتيجة جيدة لمستقبل البلاد.. و«أوغلو»: تركيا اشتاقت للديمقراطية ونفتقد وقوفنا معاً
الصفحة الخامسة
- قضايا المحور السياسى تتصدر جلسات اليوم الأول.. والنظام الانتخابى ومكافحة التمييز على رأس المناقشات (15)
- الحوار الوطني.. «سياسة بلا خطوط حمراء»
الصفحة السادسة
- جلسة النظام الانتخابى: «الحوار» يرد على الشائعات والتوصيات تُرفع مباشرة إلى رئيس الجمهورية
- ضياء رشوان للمشاركين فى الجلسة: منفتحون على الجميع.. وكل المقترحات مرحَّب بها بشرط أن تكون «دستورية»
- «فوزى»: القوائم المغلقة لا تهدر الأصوات وتتفق مع الدستور.. و«عنانى»: الحوار ينتهى إلى توصيات قابلة للتطبيق
- «هلال»: الطريق ليس مفروشا بالورود.. والمحور السياسى أكثر أهمية.. ونستهدف بناء دولة ديمقراطية حديثة
- سياسيون ونواب يطرحون رؤيتهم للنظام الانتخابى وتقسيم الدوائر ودور المحليات
- «مطر»: نظام القائمة النسبية لا يحقق العدالة والتكافؤ.. ويخدم رؤوس القوائم وأصحاب الترتيبات ويهدد فرص المرأة والشباب
- «محسب»: «الوفد» يتمسك بالقائمة المغلقة لحماية نسب تمثيل المرأة وذوى الهمم وفق النصوص الدستورية
- «الهنيدى»: الحاجة تقتضى مراجعة الأثر التشريعى للقوانين المرتبطة بشكل مباشر بالحقوق السياسية
- أستاذ القانون: النظام الانتخابى الحالى لم يؤدِّ إلى أى مشكلات دستورية وهو الأفضل
- صلاح فوزى: «القائمة النسبية» تحول دون تمثيل الفئات المنصوص عليها دستورياً
- هناك استحالة لتطبيقها فى انتخابات المحليات.. وتحد من تمثيل المرأة والأقباط والمصريين فى الخارج
الصفحة السابعة
- المشاركون بجلسة «القضاء على التمييز»: نحتاج إلى مشروع قانون عاجل لتعزيز المساواة فى الحقوق والواجبات
- «عبدالعزيز»: سنتخذ الإجراءات لتقديم مشروع قانون إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز.. و«درويش»: نحتاج لتشريع شامل وفعال لتحديد كل الأفعال الممنوعة
- «كارم»: الدولة تعتبر مكافحة التمييز أهم حقوق الإنسان الأساسية وواجبة الاحترام ومن أولويات العمل البرلمانى
- حقوقيون: «العفو الرئاسى» من أهم الملفات المطروحة على مائدة الحوار لتأصيل حقوق الإنسان
- «خطاب»: ننتظر مخرجات قابلة للتنفيذ.. و«نصرى»: نحتاج إلى تعديل أحكام الحبس الاحتياطى والمنع من السفر وحماية الشهود والمبلّغين
- «الجيل الديمقراطى»: تقدمنا بمشروع قانون إنشاء مفوضية «القضاء على التمييز»
- أمين تنظيم الحزب: نعمل على نشر ثقافة مواجهة التمييز بأشكاله أو فى الأحداث ذات الصلة بها.. والمفوضية تهدف إلى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين
- تقييد الحقوق أحد المعوقات التى تواجه الفرد لتحقيق أهدافه ما قد يؤثر على معدلات إنتاجه
الصفحة الثامنة
- شكوى جماعية.. الهزيمة من الإسماعيلى تشعل الأجواء داخل الزمالك.. الجهاز المعاون يعترض على «أوسوريو» ولجنة الكرة تتدخل لإنقاذ الموقف
- انتظار الرد.. «فيتوريا» فى حيرة بسبب موعد مباراة المنتخب ضد غينيا
- تغييرات منتظرة.. الأهلى يستأنف تدريباته استعداداً للترجى.. قلق من غياب حمدى فتحى عن النهائى وتحذير من الثقة الزائدة
- تحسين المراكز..المصرى يواجه الداخلية.. والاتحاد ضيفاً على إنبى بمواجهة ثأرية
- لم يعد هدفاً.. ريال مدريد ينهى اهتمامه بـ «مبابى».. والجوهرة الفرنسية يبحث عن حل