محافظ بورسعيد لطلاب الشهادة الإعدادية: اعتمدوا على الكتاب المدرسي

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، رسالة إلى طلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد دعى الله خلالها أن يوفقهم في الامتحانات التى تبدأ غدا.

وقال محافظ بورسعيد في الرسالة «أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد.. تنطلق غدا الاثنين أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية، وأدعوا الله تعالى أن يوفقكم وأن تحققوا كل ما تتمنوه من خيرٍ لكم ولوطنكم الغالي مصر، وأن يتكلل جهدكم وجهد أولياء أموركم والمدرسين في المدارس وإداراتها بكل نجاح وتفوق».

الاعتماد على الكتاب المدرسي

وطالب محافظ بورسعيد بلسان الأب الذي يخشى على أبنائه ويتمنى لهم كل خير ونجاح بالتوكل على الله تعالى والتركيز قبل الإجابة، والاعتماد على الكتاب المدرسي في المذاكرة والمراجعة، والالتزام بالتعليمات التي أُعلنت لتنظيم العملية الامتحانية.

تجهيز اللجان بالتنسيق مع الأجهزة المعنية

واستكمل: «أؤكد لكم على أنه من جانبنا فقد جهزنا اللجان بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتهيئة كافة الأجواء المناسبة لكم لأداء الامتحانات بكل يُسر. داعياً الله لهم خالص تمنياته بالنجاح والتوفيق.

يذكر أن 13795 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية يؤدون غدا امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 68 لجنة على مستوى المحافظة.