هل يختلف موعد عيد الأضحى في الدول العربية عن السعودية؟.. «الفلك الدولي» يجيب

يهتم الكثيرون بمعرفة موعد عيد الأضحى 2023 في الدول العربية ومصر، وهل متوقع أن يختلف في عدد من الدول عن موعده في المملكة العربية السعودية؟، خاصة وأنه يرتبط بنسك الحج وقفة عرفات، وهو ما أجاب عنه الدكتور محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلاً: «عيد الأضحى ليس موحداً في العالم الإسلامي، فهناك دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وتركيا وعمان والمغرب والهند وبنجلاديش وباكستان» يختلف موعد العيد عندهم عن دولة السعودية، مضيفا أن دول العالم الإسلامي لايشترط أن يتفق فيها موعد عيد الأضحى مع المملكة العربية السعودية.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي أنه بالنسبة للدول العربية فغالبيتها يتفق مع المملكة العربية السعودية في موعد عيد الأضحى 2023 ووقفة عرفات، ما عدا دول عمان والمغرب وموريتانيا، فممكن أن تختلف مع السعودية في موعد عيد الأضحى 2023.

موعد وقفة عيد الأضحى 2023

وفي السياق ذاته، قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن سيكون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 ميلاديًا، وفقًا لحسابات المعهد، مضيفًا أنّ موعد وقفة عرفات 2023، ستكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، موضحاً أن الراي النهائي في الموعد يكون لدار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع المملكة العربية والسعودية.