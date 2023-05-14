كم يوما على عيد الأضحى 2023؟.. «البحوث الفلكية» تجيب

كم يوما تتبقى على عيد الأضحى 2023؟.. تساؤل يشغل كثير من المواطنين، إذ تتحدد بناء عليه مواعيد الإجازات، وبالتالي الترتيبات اللازمة لقضاء هذه الأوقات، سواء بالسفر خارج المدن الكبرى أو قضاء وقت طيب في تبادل الزيارات بين الأهل والأقارب.

ووفقا للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيكون موعد عيد الأضحى المبارك، 10 من ذي الحجة عام 1444، وسيوافق يوم الأربعاء 28 يونيو المقبل، على أنّ تكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو.

وسيولد هلال شهر ذي الحجة مباشرة عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة و38 دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة، الموافق يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريًا الموافق 18 يونيو 2023، ويبقى الهلال في سماء مكة المكرمة مدة 29 دقيقة وفي سماء القاهرة لمدة 26 دقيقة، بعد غروب شمس ذلك اليوم وعليه ستكون غرة ذي الحجة يوم 19 يونيو 2023، وبذلك يتبقى 44 يوما على موعد عيد الأضحى 2023، وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

إجازة عيد الأضحى 2023

ويتزامن عيد الأضحى 2023 مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وبالتالى سيتم دمجها في اجازة العيد، ليصبح عدد أيام المناسبتين خمسة أيام منها وقفة عرفات ويتبعها أربعة أيام إجازة.

ووفقا لقانون الخدمة المدنية لسنة 81 لسنة 2016، يحصل العاملون في الدولة على 5 أيام إجازة عيد الأضحي 2023 بأجر كامل من 27 يونيو إلى 1 يوليو بأجر كامل.