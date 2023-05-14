توريد 197 ألف طن قمح لصوامع وشون المنيا منذ انطلاق موسم الحصاد

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الأحد، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح حتى الآن بلغ 197640 طنا و372 كيلو بالشون الحكومية والصوامع منذ بدء موسم حصاد 2023، حيث بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الماضي، وتم تجهيز 42 موقعا تخزينيا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

زراعة 243 ألف فدان قمح

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

توريد الأردب بسعر 1500 جنيه

وأشاد المزارعون بمحافظة المنيا، بموسم توريد القمح هذا العام، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الذي صدر في وقت سابق، برفع أسعار التوريد إلى 1500 جنيه للأردب الواحد، بعد أن كان سعره 850 جنيها العام الماضي.