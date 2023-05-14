نائب التنسيقية يطالب بإجراء الانتخابات بقائمة وطنية توافقية

شارك النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة الأولى للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي.

وأكد «درويش»، أن الحوار الوطني جاء في فترة مهمة جدًا، مضيفًا أنه يتفق مع أن النظم الانتخابية متعددة، واختيار نظام واحد مقترن بقواعد حاكمة، والآن لدينا دستور محدد، ألزم المشرع بقواعد وضوابط معينة، لو تجاوزناها سنكون أمام شبهة عدم الدستورية، موضحا أن النظام الانتخابي عاكس لطبيعة المجتمع المصري.

درويش يؤيد تطبيق النظام الأغلبي

أضاف «درويش»، أنه يؤيد تطبيق النظام الأغلبي، سواء بالفردي أو القائمة المغلقة، على أن تكون قائمة وطنية توافقية، مؤكدًا أن المجالس النيابية الحالية ولأول مرّة تشهد تنوعا واسعاً وتمثيلا لأغلبية التيارات والقوى السياسية بمختلف إيدلوجياتها فهناك تمثيل قوي للمرأة والشباب والمسيحيين والمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء، وهذا يعمل على تقوية الحياة الحزبية والسياسية في مصر.

ووجه درويش التحية إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتمثيلها شخصيات من مختلف الأطياف والتوجهات، مشيرا إلى أنه يتشرف بتمثيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، مشيدا بوجود 26 حزبا سياسيا متنوعا، ومجموعة كبيرة من شباب السياسيين المستقلين وهو أمر جيد.

اقتراح بإعادة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

واقترح عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إعادة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن التمييز الأجنبي لصالح بعض الفئات الوارد بالدستور، لابد من تعريفها مرة آخرى خاصة «العمال والفلاحين».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإعادة تعريف الفئات التي نص عليها الدستور، وأن يكون هناك قائمة تضم كافة أطياف الشعب».