قرية بالمنوفية تجمع 170 ألف جنيه في 24 ساعة لإنقاذ حياة طفل مريض بالسرطان

ضرب أهالي قرية كمشوش، التابعة لمركز منوف في محافظة المنوفية، أروع الأمثلة في التكاتف والتعاون فيما بينهم، لإنقاذ حياة طفل أصيب بسرطان الدم، ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لإجراء عملية، حيث جمعوا مبلغ 170 ألف جنيه في أقل من 24 ساعة بمشاركة واسعة من جميع أهالي القرية وبعض القرى المجاورة.

ملحمة جمعة 170 ألف جنيه لإنقاذ حياة طفل

فمجرد أن أعلنت لجنة الزكاة المشهرة والتابعة لبنك ناصر الاجتماعي، في القرية، عن حالة الطفل واحتياجه مبلغ 170 لاستكمال باقي مصاريف العملية، انتفض الأهالي مسرعين للتبرع كلُ بما يستطيع لإنقاذ حياة الطفل «إبراهيم» البالغ من العمر 10 سنوات.

ملحمة أبناء كمشوش في المنوفية لإنقاذ طفل مريض السرطان

«البلد كلها وقفت وقفة رجالة وفي أقل من 24 ساعة تم جمع مبلغ 170 ألف جنيه بإيصالات رسمية لصالح الطفل لإنقاذ حياته»، بهذه الكلمات بدأ السيد الخولي، أمين صندوق لجنة الزكاة بقرية كمشوش بمركز منوف لـ «الوطن»، أن القرية بالكامل قررت المشاركة في إنقاذ حياة الطفل، ويتم تجهيزه حاليا لدخول العمليات بإجراء الفحوصات الطبية والحصول على جلسات الكيماوي، استعداداً لإجراء العملية التي قد تنفذ خلال 20 يوماً.

استقبلت أسرة الطفل خبر جمع المبلغ بسعادة كبيرة شاكرين وقوف أهالي القرية بالكامل معهم في محنتهم، وأكد «الخولي»، أن أبناء القرية في الخارج والقرى المجاورة بالمنوفية، كان لهم دور كبير في جمع هذا المبلغ بسرعة كبيرة لإنقاذ حياة الطفل وإجراء عملية زراعة نخاع له في أسرع وقت.

أطفال وكبار.. جمع 170 ألف جنيه لإنقاذ طفل مريض سرطان

أشار «الخولي»، إلى أن الأطفال والكبار وجميع أبناء القبية ضربوا أروع الأمثلة في التكاتف لإنقاذ حياة الطفل وجمع المبلغ الذي تم تحديده، مشيراً إلى أن الأسرة إذا احتاجت أي مبلغ إضافي ستتكفل به لجنة الزكاة في القرية، مطالبا الجميع بالدعاء له بالشفاء ونجاح العملية، موجها الشكر لمن ساهم وشارك في مبادرة قرية كمشوش.