استمرار البحث عن غريق السادات لليوم 18 على التوالي.. الدفع بقوات إضافية

تكثف قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنوفية، لليوم الثامن عشر على التوالي للبحث عن جثة الشاب محمد عادل الذي غرق في الرياح البحيري بمركز السادات، حيث جرى الدفع بقوات إضافية من محافظة الغربية للبحث عن الشاب الذي تقف أسرته كل يوم من الصباح الباكر وحتى المساء في انتظار استخراج الجثمان.

الدفع بقوات من الغربية والبحيرة للبحث عن جثة الشاب الغريق

وتعمل قوات الإنقاذ النهري في المنوفية، المدعومة بقوات من محافظة الغربية، على تمشيط المنطقة في مركز السادات التي تشهد سرعة في تيار المياه، فضلا عن البحث من قبل الإنقاذ النهري في محافظة البحيرة عن الجثة تحسبا أن تكون قد دخلت نطاق محافظ البحيرة، حيث يتم العمل على تمشيط المياه وجانبي الرياح.

كما يشارك مجموعة غواصي الخير بقيادة إيهاب المالح، في محاولة البحث عن جثة الشاب محمد عادل، حيث يتم العمل في البحث من الساعات الأولى من النهار وحتى آخر ضوء في اليوم، بحثا عن الجثة.

غواصو الخير يشاركون في البحث عن جثة غريق السادات

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بغرق شاب يدعى «م.ع»، غرقا في الرياح البحيري، وجرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري لمحاولة انتشال الجثمان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.