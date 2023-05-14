مصرع طالبة وإصابة 3 من أسرتها في انفجار شعلة بوتاجاز بالشرقية

لقيت طالبة مصرعها، فيما أصيب 3 أشخاص، بينهم جدتها بحروق فى أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم، إثر وقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزل الأسرة بقرية الحبش، التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مركز ههيا للحروق لتلقي الإسعافات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزل بقرية الحبش التابعة لمركز الإبراهيمية، ما أدى إلى انهيار جدران المنزل، ومصرع فتاة وإصابة جدتها، 65 سنة، وشخصين آخرين من الأسرة بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وجرى نقل المصابين إلى مركز ههيا للحروق، لتلقي الإسعافات اللازمة، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.