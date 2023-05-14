وكيل «تعليم أسيوط»: مستعدون لمواجهة الغش في امتحانات الثانوية العامة

ناقش عبدالعزيز حسن سليمان زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة أسيوط، استعدادات لجنة الإدارة لامتحان الثانوية العامة، خلال اجتماع مع الأعضاء الجدد بحضور عبدالعال فرحات معوض، رئيس لجنة الإدارة ومحمد النمر، مدير عام التعليم العام ومشرفي لجنة الإدارة بالثانوية العامة.

مواجهة محاولة الغش

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إن الدور المهم لعضو لجنة الإدارة المتواجد بلجنة سير الامتحان لمحاربة الغش وتذليل أي عقبات للمرور بالامتحانات بسلام، وأن امتحانات الثانوية العامة واجب قومي تتكاتف فيه جميع جهود الدولة لإنجاحه، ولا بد من الاستعداد والتجهيزات اللازمة لإجراء امتحانات الثانوية العامة والتصدي لأي محاولة غش قد تحدث.

عقد تدريبات لأعضاء لجنة الامتحانات

وأوضح عبد العال فرحات معوض، رئيس لجنة الإدارة بالثانوية العامة، أن المهام التي يقوم بها عضو لجنة الإدارة هو مساعدة لرئيس لجنة السير في جميع أعمال اللجنة، والعمل على منع الغش ومحاربته وإبلاغ لجنة الإدارة بأي أحداث تحدث داخل اللجنة وأنه هناك تدريبات لجميع الأعضاء الجدد سيتم عقدها من غدا مع المشرفين باللجنة لتدريبهم على جميع المهام الخاصة بعضو لجنة الإدارة.