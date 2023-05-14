حزب المحافظين: الحوار الوطني بمثابة شمعة مضيئة للقضاء على التمييز

قال محسن باتع، ممثل حزب المحافظين بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني يشكل شمعة مضيئة، يرى فيها أملا، متمنيا بأن ينتهي كونه شمسا عالية تشع منها أشعة قوية تقضي على كل فيروسات التمييز.

وأضاف «باتع»، خلال كلمته في جلسة مناقشة ملف القضاء على التمييز بالحوار الوطني، وتذيعها قناة «إكسترا لايف»، أن دستور مصر الصادر 2014 نص على تجريم كل أشكال التجريم سواء في الجنس أو العرق أو العقيدة أو اللون أو أي سبب آخر.

ولفت إلى أن العبرة ليست بالدستور، لكن تطبيقه فعليا، كما أن ليس العبرة بالقانون، لكن بتطبيقه تطبيقا يصادف حقيقة المغزى أو الغاية التي رغب بها الشارع أو المشرع.

وأشار إلى أن الدستور نص على إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، والتي تحتاج أمرين في قانونها، الأول قانون إجرائي وهو كيفية اللجوء لهذه المفوضية، والثاني هو أن ينص في القانون مواد عقابية تلغى بموجبه كل المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الأخرى.