عضو بمجلس الشيوخ: جلسات الحوار الوطني تميزت بثراء المعلومات

أشاد عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بفعاليات اليوم الأول لانعقاد جلسات الحوار الوطني وتناولت لجان وقضايا المحور السياسي.

مصداقية وشفافية جلسات الحوار الوطني

ولفت عصام هلال إلى أنّ إذاعة جلسات الحوار الوطني أضفى عليها مزيدا من الحيادية والمصداقية والشفافية.

وأشارالأمين العام المساعد إلى أنّ الجلسات تميزت بالثراء الهام للمعلومات، كما شكّلت الرؤى والمقترحات محوراً هاماً خلال الجلسات الأربع التي عقدت على مدار اليوم وتحديداً منذ 11 صباحاً وحتى 6 مساءً.

الإشادة بحسن الإدارة والنظام خلال جلسة الحوار الوطني

ولفت هلال إلى أنّ الجلسات التي عقدت شهدت اختلاف وتباين في الآراء، وهو الأمر الذي أكّد عليه الحوار الوطني منذ البداية كونه يشمل المجتمع المصري باختلاف أطيافه، كما وجّه الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن التحيه والشكر لإدارة الحوار ومجلس الأمناء لحسن التنظيم والإدارة والنظام.

وتابع: «الجميع تم تمثيلهم وكل منهم أدلى بدلوه وهذه نقلة نوعية في الحياة العامة المصرية».

انطلاق جلسات الحوار الوطني

وشهدت جلسة الحوار الوطني التي انطلقت اليوم بأرض المعارض في مدينة نصر أولى الجلسات والتي تناولت المحور السياسي بما يتضمنه من لجان وقضايا أبرزها حقوق الإنسان والتمثيل الانتخابي، بالإضافة إلى تباين الآراء حول تأييد القائمة المطلقة أو النسبية.