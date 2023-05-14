عضو بحزب الكرامة يطالب بجمع مقترحات الحوار الوطني للقضاء على التمييز

طلب حاتم البلك، عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة، أن يتم جمع مجموعة مشروعات القوانين التي قدمت للحوار الوطني فيما يتعلق بملف القضاء على التمييز وتشكيل لجنة مصغرة من الحضور أو من مقدمي المقترحات للتوفير على مجلس النواب الوقت الطويل من النقاش.

وأضاف «البلك»، خلال كلمته في جلسة مناقشة ملف القضاء على التمييز بالحوار الوطني، وتذيعها قناة «إكسترا لايف»، أن جزء كبير من مصداقية هذا الحوار هو مخرجاته، ومخرجاته هو أن تتم وتذكر تباعا.

إنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز

وتمنى ألا تحدث عقبات داخل البرلمان لإنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز بعد الحوار الوطني، والدخول في قضايا ليست هي محور الرغبة في تأسيس هذه المفوضية.