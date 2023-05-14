تفاصيل مقتل عامل على يد شقيق زوجته بالهرم

جريمة مأساوية راح ضحيتها عامل صاحب 36 عامًا من عمره، عندما سدد شقيق زوجته طعنة نافذة له بالقلب بمنطقة فيصل التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم، وجرى نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الصفة التشريحية، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

تفاصيل الجريمة

تفاصيل تلك الجريمة بدأت عندما ورد للواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم من أحد المستشفيات بوصول جثة «أحمد.أ» يبلغ من العمر 36 سنة عامل مصابا بجرح طعني طولي بالصدر، وتوفي أثناء خضوعه للعلاج، وعلى الفور بدأت الأجهزة الامنية بحضورها بمسرح الجريمة وخبراء الإدلة الجنائية، لفحص الواقعة.

اعترض على التوجه للمستشفي للعلاج

ووفقًا للتحريات الأولية التي أشرف عليها العميد على عبد الرحمن، ئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وتبين أن المجني عليه مقيم بصحبة شقيقه، والذي قرر أن شقيق زوجة الضحية كان يقنعه بالتوجه إلى دور الرعاية الصحية لأنه يعاني من زيادة كهرباء في المخ حدثت بينهما مشادة كلامية بين الضحية والمتهم يدعى «م.س» بالتعدي على المتوفي اعتراض منه على التوجه للمستشفي للعلاج فأحدث إصابة بسلاح أبيض (سكين) بالصدر.

خضع المتهم لجلسة تحقيق واعترافات وأدلى بماجاء بمحضر التحريات، وقررت النيابة حبسه 4 أيام، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا وجرى عرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة، كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.