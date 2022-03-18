تفاصيل جريمة مقتل عامل طلب منه صديقه مواقعة زوجته جنسيا في وجوده

قررت حبس المتهم بقتل صديقه والتمثيل بجثته وتقطيعها لـ8 أجزاء بحلوان 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث تبين أن المتهم قتل صديقه بعد أن طلب منه مواقعة زوجته جنسيا في وجوده وحينما حاول المجني عليه ابتزازه أقدم على قتله.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لقسم حلوان بعثور أحد الأشخاص على مؤخرة شخص في صندوق القمامة وبانتقال جهات التحقيق والمعاينة تبين صحة البلاغ وبتكثيف أعمال البحث تبين العثور على أشلاء أدمية أخرى بمحيط دائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وأخذ عينة من بصمات الجثة والكشف عليها بمشاركة قطاع الأمن العام تبين أنها لذكر بالغ يدعى «أحمد.إ»، 45 عام عامل بورشة وله محل إقامة بحلوان دائرة القسم وآخر بمدينة 15 مايو وتبين تغيبه منذ 4 أيام.

علاقة غير شرعية تسببت في وفاته

وبينت تحريات المباحث أن المجني عليه واقع زوجة المتهم جنسيا بناء على طلب الزوج وبعلمه وموافقته، كما تبين أن الضحية أقام علاقة جنسية أكثر من مرتين مع زوجة المتهم، وحينما يئست الزوجة من ممارسات زوجها وإتيانه للشباب للقيام بممارسات جنسية وسادية معها، خشي الزوجان قيام الضحية بفضح أمرهما فاستدرجاه وقاما بقتله.

وبينت التحريات أن المتهم يدعى «هشام.ع»، 38 عام مقيم بين العزبتين دائرة القسم، أقدم على قتل صديقه والتمثيل بجثته وإلقاء أجزائها في أملكن متفرقة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بفعلته خوفاً من أن يفضح المجني عليه أمره وزجته فاستدرجه لمنزلة وقام بقتله، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة للمشرحة وانتدبت الأدلة الجنائية لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير رسميا بسبب الوفاة كما صرحت النيابة بدفن الجثة.