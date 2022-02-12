جريمة «الأجنبي».. تفاصيل مقتل عامل أفريقي في شقة بالعاشر من رمضان

«سكين مدمم، بعثرة فى محتويات الشقة، أثار عنف على المنافذ».. كانت تلك الآثار، مما سجلته معاينة الأجهزة الأمنية لشقة مكونة من 3 غرف وصالة، فى مبنى بمدينة العاشر من رمضان، اتخذه عمال بأحد المراكز التجارية، كسكن لهم، إذ يقيم فى الشقة 8 أشخاص، بينهم شخص أفريقي الجنسية، وهو المجنى عليه، في الجريمة التى عثر عليها بالشقة، إذ ذكرت المعاينة، أن المجني عليه عثر عليه مصابا بطعنة نافذة بالصدر اخترقت قلبه.

مقتنيات ثمينة

التحريات كشفت أن المجني عليه يقيم مع 7 آخرين في الشقة، ولديه صداقة مع اثنين من المسجلين خطر، وكان يستقبلهما في الشقة، للسهر معا، لكن المسجلين وهما «ماهر. ن» 33 سنة، و«جمال. ف» 23 سنة، لاحظا وجود مقتنيات ثمينة لدى سكان الشقة فقررا سرقتها.

ووفقا للتحريات، فقد قرر المتهمين سرقة الشقة في وقت وجود السكان جميعهم فى العمل، لكن في ذلك اليوم، أصيب المجني عليه بمغص، اضطره لعدم الذهاب للعمل، وأثناء ذلك، توجه المتهمان لسرقة الشقة، وقفزا من النافذة، لكنه اكتشف وجودهما، فقام أحدهما بإصابته بسكين بطعنة نافذة فى القلب، ثم لاذا بالفرار، وتركا السكين، بسبب ارتباكهما من الجريمة.

بلاغ العثور على الجثة

ذكرت التحريات، أنه تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية، من عامل بأحد المراكز التجارية، كائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر، ومقيم بسكن إداري خاص بعمله بدائرة القسم، بعثوره على جثة زميله بالعمل داخل الشقة سكنه «يُقيم معه بذات الشقة»، يحمل جنسية إحدى الدول، وبها طعنة بالصدر، ووجود متعلقاته -حافظة نقود- بداخلها مبلغ مالي، وبالمعاينة عُثر على سكين مُدمم، وأثار عنف بأحد الأبواب بالغرفة محل العثور، وبعثرة محتويات الغرفة.

الكشف عن هوية المتهمين

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالشرقية، أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين «لأحدهما معلومات جنائية» مقيمان بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة، لمعرفتهما بالمجنى عليه، وسابقة التردد عليه بمحل إقامته، ولعلمهما بعدم تواجد المجنى عليه وزملائه فى ذلك التوقيت، وفي سبيل ذلك، أعد أحدهما سيارة ملاكي ملك والده، وقفز الآخر لداخل الشقة، وسرق عدد من المتعلقات الشخصية، وحال شعور المجنى عليه بتواجد الجاني، حاول الإمساك به، فطعنه بسلاح أبيض «سكين»، محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

جرى بإرشادهم ضبط المسروقات والسيارة المستخدمة في الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.