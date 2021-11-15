«الميراث» يكشف تفاصيل جريمة مقتل عامل على يد أخيه بالدقهلية

في قرية تابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اجتمع 3 أشقاء قبل 3 أيام، ليلا، لتقسيم تركة والدهم المتوفى حديثا، كان اثنان من الحضور أشقاء من الأب والأم، والثالث من الأب فقط، ويدعى «ر.م» 28 سنة، الذى اتهم شقيقه الأكبر «فؤاد.م» 33 سنة، بأنه تلاعب فى توقيعات والده وحرمه من حقه الشرعى.

شتائم وتهديد

لم تمر من الجلسة الأسرية بين الأخوة سوى لحظات قليلة من الهدوء والصمت الغاضب، حتى تعالت الأصوات وارتفعت بالصياح والشتائم، مع رفض الشقيق الأكبر إعطاء أخيه الصغير أى شىء من تركة والدهم، فى الوقت الذى كان يحاول فيه الشقيق الثالث منع الاشتباك، لكن الأمور خرجت عن السيطرة، عندما هدد الشقيق الأصغر شقيقه بالقتل وأنه لن يغادر بدون الحصول على حقه.

طعنات قاتلة

سب الشقيق الأكبر أخاه بأمه، وأخبره أنه لن يحصل على شئ إلا على جثته، وخلال التدافع أخرج الشقيق الأصغر سكينا وانهال على شقيقه بالطعنات، فى قلبه وصدره ووجهه وبطنه، ثم قفز من النافذة وفر هاربا، بينما تم نقل المجنى عليه للمستشفى فى حالة حرجة، إلا أنه توفى أثناء محاولات إسعافه.

بلاغ من المستشفى

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز منية النصر أمن الدقهلية من المستشفى المركزي باستقباله عاملا مقيما بدائرة المركز مصاب بجروح طعنية متفرقة، وتوفى عقب وصوله أثناء محاولات إسعافه، وبالانتقال وسؤال شقيقه، اتهم شقيق المتوفى «من الأب»، بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض «سكين»، فأحدث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات على الميراث.

القبض على المتهم

تمكن فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن الأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة القضية.