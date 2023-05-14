اليوم.. عزاء الكاتب الصحفي محمود بكري في مسجد عمر مكرم

يُقام عزاء الكاتب الصحفي محمود بكري وعضو مجلس الشيوخ الذي وافته المنية الأسبوع الماضي، في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، عقب صلاة المغرب، إذ يشارك في العزاء لفيف من النواب بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الشخصيات السياسية المهمة.

كان الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب قد تلقى العزاء في وفاة شقيقه محمود بكري، على مدار 3 أيام في بلدتهما قرية «المعنا»، في «بندر قنا».

ونعى مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق النائب والكاتب الصحفي محمود بكري، مؤكّدًا أنَّ الفقيد كان عضواً بارزاً ورجلاً وطنياً ورمزاً من رموز الصحافة المصرية والعربية.

ورحل عن عالمنا الكاتب الصحفي والبرلماني محمود بكري يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد رحلة مرض استمرت قرابة 70 يومًا، وقد وافته المنية داخل مستشفى المعادي العسكري.