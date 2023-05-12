لماذا يستمر عزاء الكاتب الصحفي محمود بكري 3 أيام بالصعيد؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن سبب إقامة عزاء الكاتب الصحفي محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، لمدة 3 أيام في مسقط رأسه في المعنا بقنا، وهو ما أجاب عنه أهالي القرية.

طقوس العزاء في الصعيد

وقال جمال عباس، أحد قارب الكاتب الصحفي الراحل محمود بكري، إنه معروف لدينا في محافظة قنا إن واجب العزاء في حالة وفاة رجل يكون 3 أيام متصلة، من بعد مراسم دفن المتوفى مباشرة، حيث تفتح المصايف والدواوين وإقامة سرادق عزاء على مدار 3 أيام لاستقبال المعزين من كل أنحاء المحافظة.

فيما قال رأفت الحوضي، أحد أقارب «بكري»، إن أبناء العم من آل بكري يحرصون على تطبيق العادات والتقاليد التي تزيد من الترابط الاجتماعي بين العائلات، وعلى الرغم من أن واجب العزاء في وجه بحري يكون يوم واحد، إلا أن الصعيد يقيم واجب العزاء لمدة 3 أيام، لذلك أقيم واجب عزاء محمود بكري لمدة 3 أيام، ما تعد إجابة واضحة عن سؤال المواطنين.

وكان النائب مصطفى بكري، قال إن واجب العزاء في شقيقه محمود بكري في ديوان آل صيام الجعفري بالمعنا، أيام الأربعاء والخميس، وفي القاهرة الجمعة والأحد.

مصطفى بكري يستقبل المعزين

وواصل الكاتب الصحفي مصطفى بكري وأشقائه وعائلته في منطقة المعنا بمدينة قنا، استقبال المعزين الذين ترددوا على ديوان العائلة محل إقامة سرادق العزاء، لتقديم العزاء في الكاتب الصحفي محمود بكري، والذي دفن أمس بمسقط رأسه في محافظة قنا.