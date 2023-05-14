مصرع سائق وإصابة ابنه في حادث انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

لقى سائق مصرعه وأصيب نجله بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى مستشفى غرب النوبارية العام، ونقل المصاب إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

مصرع سائق وإصابة طفله في البحيرة

البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة من مأمور مركز وادي النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى مصرع سائق وإصابة نجله، وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء الضحايا

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة سائق يدعى إسماعيل فتح الباب خميس،51 سنة، مقيم دمياط، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام، فيما أصيب نجله «معاذ»، 18 سنة، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ونقل إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.