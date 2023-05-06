تبدأ بـ 25 جنيهًا.. أسعار الاشتراك في مكتبة مصر العامة المتنقلة «مصر تقرأ»

أعلنت مكتبة مصر العامة المتنقلة، بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة حدائق أكتوبر وجهاز المدينة عن قيامها بزيارة شهرية ضمن مبادرة «مصر تقرأ»، التي تقام بساحة جهاز مدينة حدائق أكتوبر لتستمر شهريًا بيوم الجمعة الأولى من كل شهر من الساعة 2 مساءً وحتى الساعة 6 مساءً.

وأكدت مكتبة مصر العامة، إتاحة الاشتراك لجميع الأعمار والفئات، كما أنها توفر لمستخدميها نظام الاشتراك السنوي الذي يتيح في كل زيارة شهرية استعارة حتى 5 كتب من المكتبة المتنقلة واصطحابها للمنزل واعادتها الشهر المقبل لاستعارة أخرى جديدة.

أسعار الاشتراك السنوي في المكتبة المتنقلة «مصر تقرأ»

وأوضحت مكتبة مصر العامة المتنقلة أن أسعار الاشتراك السنوي رمزية والذي يتيح الاستخدام الكامل للمكتبة المتنقلة ولكل فروع المكتبة في القاهرة ( الدقي – الزيتون – الزاوية الحمراء)، حيث أن الاشتراك يبدأ من 3 سنين وقيمته سنوياً للأطفال تحت 16 سنة 25 جنيها وفوق 16 سنة 35 جنيها، وفوق 30 سنة 45 جنيها، وفوق 60 سنة 25 جنيها.

ونوهت إلى أنه في حالة اشتراك الأسرة بأكملها فيتم ذلك من خلال الاشتراك العائلي الذي يتيح تخفيض للأسرة يصل نحو 25٪ على قيمة اشتراك كل فرد في العيلة.

إجراءات الاشتراك في مكتبة مصر العامة المتنقلة «مصر تقرأ»

- ملا استمارة العضوية في المكتبة وتسدد قيمة الاشتراك السنوي وعل الفور يحصل المشترك على جميع الخدمات في أقل من 5 دقائق من خلال كارت العضوية المؤقت.

مواقع خدمة مكتبة مصر العامة المتنقلة «مصر تقرأ»

وبحسب مكتبة مصر العامة المتنقلة «مصر تقرأ» فإن الخدمة متاحة مرة كل شهر من الساعة 2م للساعة 6م في 16 موقع خدمة ثابت تخدم 7 مدن هي: مدينة القاهرة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة حدائق أكتوبر، مدينة 6 أكتوبر الجديدة، مدينة القاهرة الجديدة، مدينة العبور، ومدينة الشروق.

مواقع الخدمة في مدينة القاهرة

- مركز شباب الجزيرة بالزمالك (يوم الجمعة الرابع من كل شهر).

- المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات (الإثنين الثالث من كل شهر).

مواقع الخدمة في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد

- مركز شباب الشيخ زايد (يوم السبت الأول من كل شهر).

- نادي the club الرياضي والاجتماعي «فرع 6 أكتوبر» (يوم الخميس الأول من كل شهر).

- مدينة الفردوس لضباط القوات المسلحة نادي أكتوبر 1 ق.م (يوم السبت الثالث من كل شهر).

- كمبوند إشراقة «6 أكتوبر» (يوم الإثنين الأول من كل شهر).

مواقع الخدمة في مدينة حدائق أكتوبر

- مدينة حدائق أكتوبر: جهاز المدينة (يوم الجمعة الأول من كل شهر).

- كمبوند دجلة جاردنز «حدائق أكتوبر» (يوم الجمعة الثالث من كل شهر ).

مواقع الخدمة في مدينة 6 أكتوبر الجديدة

- حي زهراء 6 أكتوبر الجديدة «الإسكان الاجتماعي» (يوم الخميس الثاني من كل شهر).

- حي ربوة أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة «إبني بيتك 6» (يوم الخميس الثالث من كل شهر).

- كمبوند دجلة بالمز مدينة 6 أكتوبر الجديدة (يوم السبت الرابع من كل شهر).

مواقع الخدمة في القاهرة الجديدة

- مركز شباب التجمع الأول (يوم الجمعة الثاني من كل شهر).

- كمبوند دار مصر الأندلس (70) بالتجمع الخامس (يوم السبت الثاني من كل شهر).

مواقع الخدمة في مدينة العبور

- مركز شباب مدينة العبور (الإثنين الأول من كل شهر).

مواقع الخدمة في مدينة الشروق

- نادي الشروق الرياضي والاجتماعي (الإثنين الثاني من كل شهر).

- مدينة المستقبل لضباط القوات المسلحة بالشروق نادي الياسمين 3 (يوم السبت الرابع من كل شهر).