طالبان بالمنوفية يحصلان على المركز الثالث في مسابقة عربية للروبوت

حصل طالبان في الصف السادس الابتدائي من أبناء محافظة المنوفية على المركز الثالث في مسابقة الروبوت للجمعية العربية، يشمل ابتكار الطفلين عمل روبوت مقاتل في الألعاب الرياضية، والذي نال إعجاب لجنة التحكيم والحضور من المشاركين في المنافسة القوية بين عدد من الدول العربية.

منافسة قوية في مصر والصعود للمواجهات النهائية

وقالت المهندسة شيماء عز الرجال مسؤولة فريق المنوفية الفائز بالمركز الثالث، إن الطالبين تنافسا أولا في مصر ونجحا في الصعود إلى التصفيات النهائية المقانة في قطر، ومن ثم الحصول علي المركز الثالث علي مستوى المسابقة، موضحة أن الطالبان نجحا في تجهيز روبوت مقاتل في الألعاب الرياضية، والذي يقيس مهارات استراتيجيات اللعب بناء علي البرمجة التي قام بها الطالبان.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الروبوت يقيس مهارة الميكانيكا والتصميم الميكانيكي، ومهارة عرض البرمجة الخاصة به أمام لجنة التحكيم، مشيرة إلى أن المنافسة كانت قوية ولكن الفريق نجح المكون من ياسين احمد نصار في الصف السادس الابتدائي، ولينا أحمد عبدالغني سلامة الطالبة في الصف السادس الابتدائي، في حصد المركز الثالث علي مستوي البطولة.

تدريس مادة الروبوت في المدارس

وتابعت: «أتمنى أن الروبوتات تكون مادة أساسية في المدراس، لأن العالم كله يتجه إلي هذا النوع من العلوم وهو المستقبل، مؤكدة أن الدول الحديثة تتجه إلي تدريس الروبوت كمادة أساسية في المدارس».