مقتل شاب على يد صديقه بسبب مشادة كلامية.. تفاصيل صادمة بجريمة عين شمس

شهدت منطقة عين شمس بالقاهرة جريمة قتل مأساوية عندما أقدم عاطل على قتل شاب باستخدام سلاح أبيض «السكين» بسبب مشادة كلامية بينهما، وجرى نقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

جريمة أمام المارة بسبب مشادة

تفاصيل الواقعة بدأت أول أمس الجمعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة عين شمس بوقوع جريمة قتل في عين شمس وسقوط شاب قتيلا إثر مشاجرة نشبت بينه وبين صديقه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وخبراء الأدلة الجنائية وتبين أن المجني عليه يدعى «أياك ف» يبلغ من العمر 25 عاما، انتهت حياته على يد صديقه بسبب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

خضع المتهم لجلسة تحقيق واعترافات وأدلى بما جاء بمحضر التحريات، وقررت النيابة حبسه 4 أيام، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا وجرى عرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة، كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.

تعرف على العقوبة

«جريمة مع سبق الإصرار والترصد».. يقول المحامي يوسف أحمد الخبير القانوني إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.