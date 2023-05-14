«البورصة»: عرض أسعار استرشادية للذهب عبر شاشتنا

قال أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن اليوم شهد إعلان إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بمصر، مشيرا إلى أنه أول صندوق للاستثمار بالمعادن النفيسة في مصر، وعلى مدار السنوات الماضية، كان يتم العمل على جعل الذهب أداة مالية، أي متاحة للجميع، خاصة أنه سوق كبير موجود في الشارع على مدار العصور.

عوامل كثيرة تعوق اقتناء الذهب

أضاف «أبو السعد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»: «رغم ذلك، فإن الوصول للذهب ليس سهلا على الإطلاق، وهناك مخاطر كثيرة متعلقة بالتعامل بالكاش، ومن ثم، فإن هناك عوامل كثيرة تعوق اقتناء الذهب، ومن ثم فإن الهيئة العامة للرقابة المالية شرعت لصناديق المعادن النفيسة منذ سنة ونصف، وسيتم عرض أسعار استرشادية للذهب عبر شاشة البورصة المصرية، ولن يكون هناك أي فارق بين سعر الذهب الاسترشادي بالبورصة وسعر السوق».

لا يشتري إلا الذهب عيار 24

وتابع أن إنشاء الصندوق يعني قدرة الناس على شراء الذهب، وتحويله إلى كشف حساب، وهناك سهولة في الدخول والخروج، ولم يعد المواطن يقلق من الكاش، حيث تتم العملية بتحويلات بنكية: «أيضا، فإن هذا الصندوق يجعل المواطن يضمن الذهب الذي اشتراه، لأن الصندوق له مدير استثمار قائم على شراء الذهب، ولا يشتري إلا الذهب عيار 24 حتى يكون الذهب أداة مالية، كما نحفظ الذهب لدى أمين حفظ المعادن، وبالتالي فقد جرى ضمان عنصر الأمان».