فاروق الباز لـ قصواء الخلالي: المياه الجوفية في شرق العوينات عذبة ونقية وصالحة للزراعة

أكد الدكتور فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، أن المياه الجوفية في الصحراء المصرية بشرق العوينات، عذبة ونقية للغاية، وصالحة للزراعة بشكل كبير.

مصر استفادت من المياه الجوفية

أضاف «الباز»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، أنّ مصر استفادت من المياه الجوفية في السنوات الأخيرة، حيث بدأ الاهتمام بها منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات على مستوى إنتاج الغذاء في الصحراء.

وتابع الدكتور فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن: «ما زال أمامنا الكثير، كي نقدمه في مجال المياه الجوفية في الواحات وشرق العوينات، ولا بد أن نستمر في دعم الدراسات والخريجين والتعامل مع الآبار بشكل ذكي، لأن المياه الجوفية في أي منطقة قد تنضب، وبالتالي يجب أن نستمر في الدراسة والبحث عن المياه».

أثر المشروعات على الاكتفاء الذاتي

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن الدول تحقق الكثير من النجاحات والكثير من العملة الأجنبية، نتاج للتوسع في الرقعة الزراعية والأراضي المستصلحة، حيث يكون لتلك المشروعات أثر إيجابي في الاكتفاء الذاتي والتوسع في الاستثمارات، حيث قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي دعما كبيرا للمستثمرين في هذا المجال.