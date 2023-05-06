أبرز الغائبين عن حفل تتويج الملك تشارلز الثالث... على رأسهم بايدن

يتوقع حضور 2200 شخص مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث في لندن، وتضم قائمة المدعوين رؤساء وملوك وشخصيات بارزة، ومن المثير للاهتمام قائمة الغائبين أو أولئك الذين لم يتمّ دعوتهم لحضور هذه المناسبة، بحسب ما ذكرته شبكة «يورو نيوز».

قائمة الغائبين لمراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

ومن قائمة الغائبين، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وستنوب زوجتة جيل بايدن عنه في حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث.

وعادة ما تتمّ دعوة معظم أفراد الطبقة الأرستقراطية البريطانية لحضور هذه المناسبة، ومن بينهم إيرل كارنرفون، ابن الملكة الراحلة إليزابيث، ولكن هذه المرة، يريد تشارلز أن يكون الاختيار بناءً على «الجدارة وليس الأرستقراطية».

ومن بين المدعوين المتوقعين سارة فيرجوسون، الزوجة السابقة للأمير أندرو شقيق الملك، والتي لا تزال تقيم معه في قصر ويندسور، وليدي باميلا ماونتباتن البالغة من العمر 94 عامًا، ابنة لويس ماونتباتن مرشد تشارلز، وواحدة من وصيفتين لا تزالان على قيد الحياة شهدتا زواج الملكة إليزابيث الثانية في 1947.

موكب الملك تشارلز الثالث

سيبدأ موكب الملك تشارلز من قصر باكنجهام ويمر عبر «ذا مال» ويتجه نحو ميدان الطرف الأغر، ثم يسلك طريق وايتهول وشارع البرلمان، ويصل أخيرًا إلى الباب الغربي العظيم لكنيسة وستمنستر.

وسيتم استخدام موكبين في شوارع لندن، حيث سيتم نقل الملك تشارلز والملكة كاميلا في «عربة اليوبيل الماسي» إلى دير وستمنستر لحضور مراسم التتويج، وبعد انتهاء المراسم التاريخية، سيتم استخدام «عربة الدولة الذهبية» لإعادتهما إلى قصر باكنجهام في موكب ملكي ضخم.